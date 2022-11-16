В Ростовской области многодетный отец забрал будущую жену из детдома и попал под следствие за ее совращение

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя одного из сел в Ростовской области

Житель Ростовской области, отец троих детей в возрасте от 16 до 10 лет, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Евгений (все имена изменены – прим. ред.) вступил в интимные отношения с 15-летней девочкой, которая находилась у него под опекой. Сам мужчина не скрывает, что любил Дашу не как дочь.

«ОНА ПОСТОЯННО ПРОСИЛА ЗАБРАТЬ ЕЕ»

Девочку многодетный отец знал много лет.

- Даша – сирота. Отец ее умер, когда та была еще совсем малышкой. Мать бросила. Дашу воспитывала бабушка. Я часто помогал пожилой женщине и, конечно, знал ее внучку, - рассказывает Евгений.

Весной, по словам мужчины, умерла бабушка Даши, а подростка отправили в детдом.

- Я – вдовец, жена утонула несколько лет назад, - говорит мужчина. – Когда Даша попала в детдом, мне было ее очень жалко. Я был единственным близким ей человеком. Она постоянно просила меня забрать ее к себе, плакала, говорила, что не хочет жить. Несмотря на то, что ей не было 18-ти лет, она была мудрой не по годам.

«ЭТО БЫЛО САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЛЯ НАС ВРЕМЯ»

Евгений говорит, что между ними возникли чувства.

- Мы оба натерпелись в этой жизни. Мы могли и поддерживали друг друга, хотели пожениться, - продолжает подозреваемый.

Чтобы забрать из детского дома подростка, мужчина оформил над ней опеку.

- Даша жила со мной почти год. Она подружилась с моими детьми, младший сын ее обожал. Даша часто помогала ему с уроками. Это было самое счастливое для нас время. А потом ее не стало. В июле Даша умерла, - продолжает он.

Экспертиза показала, что у школьницы, которой на тот момент исполнилось 16 лет, были проблемы с сердцем.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

А в ноябре правоохранительные органы узнали, что у Евгения и Даши были интимные отношения.

- Мы сильно не афишировали. В школе учителям не говорили, что хотим жениться. А сейчас вот на меня дело завели, следователь к себе уже вызывал, - рассказывает подозреваемый.

Если материалы дойдут до суда, а вину подозреваемого признают, то он может сесть на срок до четырех лет либо получить наказание в виде общественных работ.

Напомним, ранее « КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице 16-летняя школьница в подъезде многоквартирного дома пыталась совратить ученика второго класса. В отношении злоумышленницы завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Источник издания в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемая с раннего детства страдает психическим заболеванием.

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