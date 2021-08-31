В Ростовской области репетитор английского целый год совращал младшеклассниц

Педагога на время следствия отправили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону под стражу взяли частного репетитора по английскому языку. 33-летнего педагога подозревают в том, что он совратил учениц, к которым с частными уроками приходил прямо домой. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый почти год совращал девочек, которые учатся в престижном экономическом лицее.

Преподаватель приходил к каждой из них домой дважды в неделю. При этом родители младшеклассниц даже подумать не могли, что происходит за закрытыми дверьми комнат, в которых ученицы «подтягивали» знание языка.

По словам тех, кто знаком с репетитором, он производит впечатление хорошего и благонадежного человека.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшим девять и 10 лет. Учатся они в третьем и четвертом классах.

- Подозреваемый задержан. Следком возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - отметил собеседник издания.

Если дело дойдет до суда, а вину педагога признают, он может сесть в тюрьму на 12 лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что девочка-подросток из небольшого донского городка стала жертвой издевательств со стороны 15-летней знакомой.

Подозреваемая поставила жертву на колени, затем заставила раздеться и сняла всю сцену на видео. Позже ролик появился в сети, а ситуацией заинтересовались правоохранители.

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