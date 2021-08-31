В Ростовской области репетитор английского целый год совращал младшеклассниц

Педагога на время следствия отправили под стражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Дону под стражу взяли частного репетитора по английскому языку. 33-летнего педагога подозревают в том, что он совратил учениц, к которым с частными уроками приходил прямо домой. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый почти год совращал девочек, которые учатся в престижном экономическом лицее.
Преподаватель приходил к каждой из них домой дважды в неделю. При этом родители младшеклассниц даже подумать не могли, что происходит за закрытыми дверьми комнат, в которых ученицы «подтягивали» знание языка.
По словам тех, кто знаком с репетитором, он производит впечатление хорошего и благонадежного человека.
Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшим девять и 10 лет. Учатся они в третьем и четвертом классах.
- Подозреваемый задержан. Следком возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - отметил собеседник издания.
Если дело дойдет до суда, а вину педагога признают, он может сесть в тюрьму на 12 лет.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что девочка-подросток из небольшого донского городка стала жертвой издевательств со стороны 15-летней знакомой.
Подозреваемая поставила жертву на колени, затем заставила раздеться и сняла всю сцену на видео. Позже ролик появился в сети, а ситуацией заинтересовались правоохранители.
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