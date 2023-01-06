В Ростове пришел в себя 13-летний мальчик, которого сбили два автомобиля

Ребенок находится под пристальным наблюдением врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о состоянии 13-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы в ДТП. Школьника на пешеходном переходе сбили два автомобиля, когда он шел на тренировку по тхэквондо.

Происшествие случилось 20 декабря на улице 39-я Линия. По версии следствия, водитель «ВАЗа» не остановился перед пешеходным переходом и сбил мальчика. Ребенок упал, после чего на него наехал «Фольксваген». Оба автомобилиста не стали останавливаться, а просто поехали дальше.

Как ранее сообщал тренер пострадавшего Федор Молочков, у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости и затылка, ушибы внутренних органов. Врачам пришлось ввести пациента в искусственную кому, чтобы тот смог перенести тяжелые травмы.

Происшествие случилось на улице 39-я Линия. Фото: СК "Грандмастер".

Спортклуб, который посещал школьник, начал сбор помощи для подопечного. Тренер пострадавшего все это время находится на связи с семьей мальчика. На днях родные сообщили ему, что состояние мальчика улучшилось.

— Мама ребенка рассказала, что он пришел в себя. Пока еще не может говорить, но, к счастью, всех узнает. Конечно, ему предстоит еще долгое лечение, поэтому родные по-прежнему нуждаются в помощи — рассказал Федор Молочков.

Напомним, по факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Если дело дойдет до суда, а вина подозреваемых будет доказана, им будет грозить до двух лет лишения свободы.

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