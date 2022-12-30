В Ростове два автомобиля сбили 13-летнего мальчика и скрылись с места ДТП

С множественными травмами мальчика доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 20 декабря 13-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе две машины. Водители авто не остановились помочь ребенку, а просто уехали с места происшествия.

Мальчик получил много травм: ушиб головного мозга, перелом височной кости и затылка, ушибы внутренних органов. У пострадавшего также было оторвано ухо. Сейчас за жизнь и здоровье пациента борются врачи.

НАЕХАЛ НА УЖЕ СБИТОГО МАЛЬЧИКА

Ранее в донской Госавтоинспекции сообщали, авария произошла около 19 часов 20 декабря на улице 39-я Линия. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля сбил мальчика-пешехода.

— После ДТП водитель с места происшествия скрылся. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону» после аварии было возбуждено дело по части 1 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи считают, что водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице 39-я Линия, не остановился перед пешеходным переходом и сбил мальчика, переходившего дорогу. После ДТП он скрылся. Ребенок упал, и в этот момент на него наехала иномарка «Фольксваген Туарег». Автомобилист также просто уехал с места происшествия.

Фото: СК "Грандмастер".

НЕ ДОШЕЛ ДО СПОРТСЕКЦИИ

В тот злополучный вечер мальчик шел на тренировку по тхэквандо в спортклуб. Сейчас организация объявила сбор средств на лечение и реабилитацию воспитанника, попавшего в беду. Пострадавшему предстоит еще много испытаний. Тренер школьника - Федор Молочков - сейчас держит связь с родственниками ученика. Он рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что ухо ребенку восстановили, но выводить из искусственной комы пока не спешат.

- По словам родителей, корка уже сошла с лица, но выводить ребенка из комы собираются через два — три дня. После этого он начнет постепенно просыпаться. Вводили в кому, потому что просто так подобные травмы было бы перенести очень тяжело. ИВЛ уберут позже, и после этого его будут постепенно вновь учить дышать, - рассказал Федор Молочков.

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