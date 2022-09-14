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Общество14 сентября 2022 7:32

Прокуратура Ростовской области проверит соблюдение ПДД во время массового ДТП

Во время аварии пострадали 6 человек
Анастасия ТАЛЫЗИНА
После ДТП дети сразу были доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области.

После ДТП дети сразу были доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП в Каменском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, газели и двух легковых автомобилей на трассе в Каменском районе произошло 13 сентября. Тогда, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе 5-летний мальчик и его полуторагодовалая сестра. Дети сразу были доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ход проверки, организованной правоохранительным органом, взят на контроль.

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