В Ростовской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали семь человек, в том числе двое детей

Пострадали водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Сразу семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, когда микроавтобус врезался в МАЗ. Подробностями произошедшего с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

ВРЕЗАЛИСЬ В ПУСТОЙ ПРИЦЕП

Все произошло в полдень понедельника, 12 сентября. На достаточно оживленной трассе, на участке автодороги «Самбек-Матвеево-Курган», произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

- Сообщение о ДТП поступило в 12.20, - уточняют в Госавтоинспекции. - 62-летний водитель микроавтобуса «Опель Зафира», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовой МАЗ с пустым прицепом, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадали семь человек — водитель и шестеро пассажиров «Опеля», среди которых было двое детей. Все они были доставлены в больницу, и сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Добавим, на месте ДТП образовался затор: медленнее всего автомобили двигаются в районе Денисовки.

Всех, кто находился в "Опеле", забрали в больницу для обследования. Фото: УГИБДД по Ростовской области

ОПАСНАЯ ДОРОГА

Напомним, это далеко не первый случай в регионе, где в аварию попадают автобусы. Так, в начале июня в аварии с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем в Матвеево-Курганском районе, семеро пассажиров и водитель оказались заблокированы, и не могли выбраться наружу. Когда прибывшим на место спасателям удалось деблокировать кузов, людей с травмами забрали в больницу.

А в конце июля микроавтобус, который вез туристов из Анапы в Ростов, влетел в грузовик под станицей Кущевской. Ночью водитель, который был за рулем уже 11 часов, потерял контроль над дорогой и съехал на обочину, где стоял грузовик. В автобусе находилось 15 человек: одна женщина погибла, а девять пассажиров пострадали.

В донской Госавтоинспекции не устают напоминать водителям выдерживать скоростной режим и дистанцию на дороге, а также не садиться за руль уставшими, когда есть риск потерять контроль над машиной.

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