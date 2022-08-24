Пассажиры таганрогского автобуса рассказали о "летающих" по салону детях и лихаче-водителе. Фото: "Мой Таганрог".

В Таганроге местные жители рассказали о лихачившем на дороге водителе автобуса. Свой крик души опубликовала в одном из городских пабликов в социальной сети пассажирка общественного транспорта.

Женщина написала, что зашла в автобус № 31 с коляской, где спал ребенок и семилетней дочерью. Девочка устроилась у выхода в середине салона и взялась за поручень. Было ощущение, что водитель гнал изо всех сил и вдруг перед пешеходным переходом на улице Воскова он резко затормозил и все пассажиры полетели по салону вперед.

- После торможения моя дочь лежала в проходе рядом с водителем, - заявила пассажирка.

Коляску с малышом дончанка едва успела удержать. А одной из пассажирок и вовсе пришлось вызывать скорую помощь. Водитель же все это время ругался и требовал, чтобы пассажиры дали ему продолжить путь.

- В погоне за заработком водители не думают о пассажирах. Уже подняли оплату за проезд, им все мало, - посетовала автор.

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