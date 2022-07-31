По пути из Анапы в Ростов-на-Дону микроавтобус с туристами влетел в грузовик. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи Краснодарского края начали выяснение обстоятельств ДТП, произошедшего вблизи хутора Водяная Балка в Кущевском районе. В настоящее время в отношении 47-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время известно, что в ночь на 30 июля на 1125 километре трассы М-4 "Дон" микроавтобус ехал из Анапы в сторону Ростова-на-Дону. По предварительным данным, водитель был за рулем более 11 часов и потерял контроль за дорогой и потерял управление. В результате этого автобус съехал на обочину, где столкнулся с припаркованным грузовиком. На момент аварии в транспорте были 15 пассажиров.

В результате ДТП погибла 46-летняя пассажирка автобуса, еще четверо пассажиров были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Еще пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняется, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров. Ход расследования находится на контроле в следственном управлении СКР по краю, - отмечается в сообщении.

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Также травмы получили еще трое мужчин.