В лобовом столкновении иномарки с грузовиком погиб 44-летний водитель загоревшейся легковушки

В лобовом столкновении иномарки с грузовиком погиб водитель легковушки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием грузовика и легкового авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 29 июля, около одиннадцати часов вечера на трассе М4 - Щепкин - Ростов-на-Дону в Аксайском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал со стороны поселка Щепкин в сторону трассы М4 "Дон" и выскочил на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с грузовиком "МАЗ-6312" под управлением 39-летнего шофера.

В результате аварии от полученных травм скончался водитель иномарки. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются вс обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое мужчин пострадали в столкновении иномарки и отечественного авто.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.