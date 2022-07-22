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Происшествия22 июля 2022 6:01

Двое мужчин пострадали в столкновении иномарки и отечественного авто

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Двое мужчин пострадали в столкновении иномарки и отечественного авто. Фото: ГИБДД по РО.

Двое мужчин пострадали в столкновении иномарки и отечественного авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 21 июля, около двух часов дня на улице Профсоюзной. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Kia Optima ехал от улицы Ставского, и поворачивая налево, не пропустил встречную машину "ВАЗ-211440" под управлением 33-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали 59-летний пассажир иномарки и водитель отечественного авто. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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