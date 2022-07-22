На трассе под Ростовом отечественный автомобиль врезался в дерево.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области машина влетела в дерево. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в четверг, 21 июля, в районе половины девятого вечера на трассе «станица Манычская - поселок Отрадный». По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Lada Granta съехал с дороги и врезался в дерево.
Есть вероятность, что водитель скончался во время движения. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.
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