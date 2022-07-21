Мотоциклист и его пассажирка скончались после столкновения с иномаркой. Фото: ГИБДД по РО.

В Таганроге случилась авария с участием мотоцикла и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 21 июля, около полудня на Мариупольском шоссе. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Honda под управлением 51-летнего шофера и автомобиль Mitsubishi, за рулем которого был 66-летний водитель.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта и его 22-летняя пассажирка. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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