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Общество4 августа 2021 23:25

В Ростовской области мотоцикл наехал на металлическое ограждение, погибли двое

Смертельное ДТП случилось в Каменском районе
ПОПОВА Екатерина
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Смертельное ДТП случилось в Каменском районе

Смертельное ДТП случилось в Каменском районе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменском районе Ростовской области на дороге Каменск - Гуково, около поселка Замчалово, случилась авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 16.40. Предварительно известно, что 39-летний водитель, управляя мотоциклом «Десна 200» съехал на обочину, после чего совершил наезд на краевое металлическое ограждение и ударился об него головой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также известно, что с ним ехала 31-летняя девушка без шлема. Она тоже получила травмы и скончалась на месте.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося.

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