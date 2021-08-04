В Ростовской области автомобиль врезался в опору ЛЭП, погибла женщина

Погибла 52-летняя женщина Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Белой Калитве 39-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в столб ЛЭП. В результате аварии погибла 52-летняя женщина, и пострадал сам водитель. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 19.55. По предварительным данным известно, что 39-летний мужчина, управляющий автомобилем «Опель Астра» выехал на встречную обочину и допустил наезд на столб ЛЭП. Машина ехала со скоростью 80 километров в час.

Также известно, что подушки безопасности сработали вовремя. Водитель пострадал, а вот его пассажир, 52-летняя женщина, погибла.

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