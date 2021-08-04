В Ростовской области 51-летняя женщина устроила ДТП

Водитель не справилась с управлением Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в аварии на трассе Дубровское - Волгодонск столкнулись и получили сильные повреждения два автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

Как уточнили в ведомстве, все произошло сегодня, в 17.00. Предварительно известно, что 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Кио Рио», не справилась с управлением и зацепилась за обочину. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «ГАЗелью» под управлением 41-летнего мужчины. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой будут выявлены все обстоятельства случившегося.

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