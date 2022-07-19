13-летний дончанин пострадал в столкновении двух иномарок

В Ростовской области подросток получил травмы в столкновении иномарок. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области подросток пострадал в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля, около семи часов вечера на улице Ворошилова в районе дома №88 в станице Егорлыкской. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Renault Megan не пропустил машину марки Mercedes-Benz Vito под управлением 47-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал 13-летний пассажир Renault Megan. Ему оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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