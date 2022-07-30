Десятилетний ребенок пострадал в столкновении иномарки и отечественного авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 29 июля, около половины пятого вечера на улице Революционной в станице Кривянской. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mazda 6, на нерегулируемом перекрестке не пропустил автомобиль "ВАЗ-2107" под управлением 49-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали оба водителя, а также два пассажира отечественного авто - десятилетний мальчик и мужчина 34 лет. Их доставили в больницу, где всем была оказана медицинская помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.