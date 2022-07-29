Молодой мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Рстовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 29 июля, около половины первого дня на трассе М-4 «Дон» - Ольгинская - Верхнеподпольный - Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 ехал в сторону хутора Рыбацкий, и поворачивая налево, на перекрестке не пропустил мотоцикл Kawasaki ЗХ9Р под управлением 21-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии погиб мотоциклист, а его 18-летняя пассажирка получила различные травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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