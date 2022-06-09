В Ростовской области автобус с пассажирами врезался в грузовик

Пострадавших пришлось доставать из автобуса спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Авария с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем произошла в Ростовской области утром в четверг, 9 июня. Пострадавшие оказались заблокированы и не смогли самостоятельно выбраться из транспорта после аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

ДТП произошло в приграничном Матвеево-Курганском районе, на автодороге Таганрог — Авило-Успенка.

- Около 9.20 поступило сообщение об аварии с участием грузового автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту из Таганрога в Авило-Успенку, - уточнили спасатели. - По предварительным данным, автобус въехал в грузовик, который в это время стоял на обочине дороги.

В месте аварии образовалась пробка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На момент аварии в автобусе находились семь пассажиров. Оказалось, что самостоятельно выбраться из коробки металла люди не могли — от сильного удара были заблокированы автоматические двери. Поэтому сотрудники Донского спасательного центра с помощью специальной техники провели деблокировку.

Среди восьми человек, находившихся в автобусе, - водителя и семи пассажиров, двое пассажиров пострадали. Прибывшие медики скорой помощи забрали их с места аварии и госпитализировали в Центральную районную больницу Матвеево-Курганского района.

Степень тяжести их травм и подробности ДТП уточняются. Правоохранительные органы разбираются в причинах аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону автобус врезался в остановку с людьми

Пострадали два школьника и пожилая женщина (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фура и пассажирский автобус столкнулись под Ростовом-на-Дону: один человек погиб

Автобус ехал из Москвы в Ставрополь (подробнее)