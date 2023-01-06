«Скулила несколько дней»: в Новочеркасске спасли собаку, напоровшуюся на арматуру

Люди долгое время не могли понять, откуда доносится скуление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске волонтеры спасли собаку, которая напоролась на арматуру. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал директор приюта "Дядя Феникс" Илья Нурутдинов.

ИСПУГАЛАСЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ

Для многих животных новогодние фейерверки – настоящий стресс. В эти новогодние каникулы в Новочеркасске чужое празднование едва не обернулось гибелью бездомной собаки. Она испугалась громких хлопков, попыталась спрятаться и в темноте напоролась на арматуру. Железный штырь проткнул псу бедро. После этого он не смог самостоятельно выбраться и пролежал несколько дней на холоде.

ВИЗГ СЛЫШАЛА ВСЯ ОКРУГА

Визг собаки услышали местные жители. Люди долгое время не могли понять, откуда доносится скуление, и искали животное всей округой. Раненую собаку удалось найти только 3 января.

Софью ждет долгое восстановление. Фото: Приют Дяля Феникс

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники распилили железный штырь, и волонтеры доставили собаку в ветклинику.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Специалисты обработали раны и назначили хвостатому медикаментозное лечение. В приюте собаке дали кличку София

— Состояние стабильно тяжёлое. Есть небольшая положительная динамика. Получает необходимый уход и лечение. Содержится в отдельном боксе, аппетит в норме, – рассказал Илья Нурутдинов.

Софью ждет долгое восстановление. Как только собака поправится, ей начнут искать хозяев.

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