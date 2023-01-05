Семья из Мариуполя выкинула свои личные вещи, чтобы спасти восемь котов и привезти их в Ростов

Уезжая из Мариуполя, молодая семья случайно спасла восемь котов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове волонтеры приюта для безнадзорных животных ищут дом коту из Мариуполя. В свое время его и еще семерых котят в донскую столицу привезла молодая семья.

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Как рассказала хозяйка приюта «КОТЭдж» Алена, вынужденные переселенцы — муж, жена и их малыш - в спешке покидали изувеченный город, спасая собственные жизни. Их машина была набита вещами, которые люди успели захватить с собой. А еще в легковушке с ними из Мариуполя уезжали и домашние питомцы — кот и собака.

И вот, покидая город, мариупольцы заметили, как к обочине дороги жмутся восемь пушистых комочков.

Люди, не раздумывая, повыкидывали из коробки свою одежду, и поместили в нее восемь беспризорных котят, - всех до одного. Таким дружным составом мариупольцы и приехали в Ростов.

«МЫ НЕ СМОГЛИ ОТКАЗАТЬ»

- Где-то в Интернете они нашли наш номер и попросили забрать беспризорников. Мы не смогли отказать. Так к нам в приют попали котята из Мариуполя, - продолжает Алена.

Семерым быстро удалось найти дом. Но вот судьба восьмого кота — доброго и спокойного Пэйтона — пока еще не определена. По словам волонтера, однажды забрать его себе захотели жители Краснодарского края.

Пейтон - один из восьми спасенных котов - ищет дом. К слову, остальных пушистиков уже забрали добрые люди. Фото: соцсети приюта "КОТЭдж"

- Мы тогда думали, что коту повезло. Но люди, взявшие мариупольского бедолагу, почему-то поселили его в сарай, а не в дом, хотя в доме уже жила кошка. Узнав об этом, мы организовали экстренную эвакуацию и забрали кота обратно. И вот уже восемь месяцев чудесный Пэйтон ждет тех, для кого он станет родным, - сказала Алена.

«ВЕРЮ, ЧТО ОН ОБРЕТЕТ КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ»

По словам хозяйки приюта, котик очень ласковый и контактный.

- Пэйтон любит поиграть с игрушками, а потом вкусно поесть. Котик дружелюбно относится ко всем, если его не обижают. Но постоять за себя он тоже может. Я верю, что он еще обретет свое настоящее кошачье счастье, - улыбнулась активист.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как волонтеры спасли таксу, потерявшую хозяев в Мариуполе.

Активисты сообщества «Неравнодушные» в очередной раз привезли в город гуманитарную помощь для местных жителей. На одной из улиц волонтеры заметили истощенную от голода таксу. Пройти мимо нее они не смогли.

Собаку привезли в Ростов, из которого потом отправили на зоотакси в специализированный приют в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане спасли таксу из Мариуполя, потерявшую хозяев во время обстрелов

После того, как собачку забрали из изувеченного города, ее отправили на такси в Санкт-Петербург (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовчане спасли контуженного в Донбассе алабая и отправили его на зоотакси в Москву

Пес по кличке Батыр перенес много страданий, зато сейчас его жизнь изменилась кардинально (подробнее)