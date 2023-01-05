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Общество5 января 2023 13:20

Семья из Мариуполя выкинула свои личные вещи, чтобы спасти восемь котов и привезти их в Ростов

Покидающие город беженцы нашли место для беспризорных животных, которых потом передали ростовским активистам
Анна ШИЛЯЕВА
Уезжая из Мариуполя, молодая семья случайно спасла восемь котов

Уезжая из Мариуполя, молодая семья случайно спасла восемь котов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове волонтеры приюта для безнадзорных животных ищут дом коту из Мариуполя. В свое время его и еще семерых котят в донскую столицу привезла молодая семья.

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Как рассказала хозяйка приюта «КОТЭдж» Алена, вынужденные переселенцы — муж, жена и их малыш - в спешке покидали изувеченный город, спасая собственные жизни. Их машина была набита вещами, которые люди успели захватить с собой. А еще в легковушке с ними из Мариуполя уезжали и домашние питомцы — кот и собака.

И вот, покидая город, мариупольцы заметили, как к обочине дороги жмутся восемь пушистых комочков.

Люди, не раздумывая, повыкидывали из коробки свою одежду, и поместили в нее восемь беспризорных котят, - всех до одного. Таким дружным составом мариупольцы и приехали в Ростов.

«МЫ НЕ СМОГЛИ ОТКАЗАТЬ»

- Где-то в Интернете они нашли наш номер и попросили забрать беспризорников. Мы не смогли отказать. Так к нам в приют попали котята из Мариуполя, - продолжает Алена.

Семерым быстро удалось найти дом. Но вот судьба восьмого кота — доброго и спокойного Пэйтона — пока еще не определена. По словам волонтера, однажды забрать его себе захотели жители Краснодарского края.

Пейтон - один из восьми спасенных котов - ищет дом. К слову, остальных пушистиков уже забрали добрые люди. Фото: соцсети приюта "КОТЭдж"

Пейтон - один из восьми спасенных котов - ищет дом. К слову, остальных пушистиков уже забрали добрые люди. Фото: соцсети приюта "КОТЭдж"

- Мы тогда думали, что коту повезло. Но люди, взявшие мариупольского бедолагу, почему-то поселили его в сарай, а не в дом, хотя в доме уже жила кошка. Узнав об этом, мы организовали экстренную эвакуацию и забрали кота обратно. И вот уже восемь месяцев чудесный Пэйтон ждет тех, для кого он станет родным, - сказала Алена.

«ВЕРЮ, ЧТО ОН ОБРЕТЕТ КОШАЧЬЕ СЧАСТЬЕ»

По словам хозяйки приюта, котик очень ласковый и контактный.

- Пэйтон любит поиграть с игрушками, а потом вкусно поесть. Котик дружелюбно относится ко всем, если его не обижают. Но постоять за себя он тоже может. Я верю, что он еще обретет свое настоящее кошачье счастье, - улыбнулась активист.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как волонтеры спасли таксу, потерявшую хозяев в Мариуполе.

Активисты сообщества «Неравнодушные» в очередной раз привезли в город гуманитарную помощь для местных жителей. На одной из улиц волонтеры заметили истощенную от голода таксу. Пройти мимо нее они не смогли.

Собаку привезли в Ростов, из которого потом отправили на зоотакси в специализированный приют в Санкт-Петербурге.

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