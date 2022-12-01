Ростовчане спасли контуженного в Донбассе алабая и отправили его на зоотакси в Москву

Алабая отправили на такси в московский частный приют. Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Ростовчанка Екатерина Золотова помогает тем, кто не может сам за себя постоять – животным, оказавшимся по разным причинам без семьи и крыши над головой. Когда началась специальная военная операция, она присоединилась к волонтерам сообщества «Неравнодушные», которые помогают вынужденным переселенцам, бойцам и жителям освобожденных территорий.

ОГРОМНЫЙ АЛАБАЙ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

Екатерина же продолжила спасать братьев наших меньших, потерявших хозяев в результате боевых действий. Одним из ее подопечных стал пес Батыр - огромный алабай с добрым сердцем и тяжелой судьбой.

Батыр жил в Макеевке Луганской области вместе со своим хозяином. Однажды в дом мужчины попал снаряд. Человек погиб, а Батыр, который находился во дворе, получил контузию и почти ослеп.

СКИТАЛСЯ ПО ГОРОДУ В ПОИСКАХ ЕДЫ

В первые дни после смерти хозяина алабай сидел возле руин и выл от горя.

А потом, гонимый голодом, отправился бродить по городу в поисках еды. Однако почти слепому псу было трудно отыскать себе пропитание, а люди просто боялись Батыра из-за его внушительных размеров

Но все же нашлась женщина, которая сжалилась над алабаем. Она понимала, что не сможет прокормить собаку, но рассказала о ней Екатерине Золотовой.

ФОБИЯ БАТЫРА

И вот Екатерина вместе со своей подругой на легковом авто отправилась на помощь к Батыру. 60-килограммовый алабай приветливо встретил дончанок. Казалось бы, проблем с ним не должно было возникнуть. Но перед отъездом Екатерину и ее подругу предупредили: «Аккуратнее, Батыр боится мужчин в форме».

А на контрольно-пропускном пункте, на границе с Ростовской областью, добровольцы поняли, что фобия – не просто слова.

- Когда Батыр увидел таможенника, он так гавкнул, что нам разрешили во время досмотра не покидать салон машины, - поясняет Екатерина.

Чтобы избежать неприятностей, во время таможенных процедур пришлось накинуть собаке на голову покрывало.

ТАКСИ ВЫЗЫВАЛИ?!

Но и Ростов оказался не конечной точкой в путешествии Батыра. Передохнув несколько дней после дороги, алабай вновь отправился в дорогу. На этот раз путь лежал в Москву, в частный приют. По словам Екатерины, Батыр поехал в столицу на зоотакси.

- Это микроавтобус для перевозки животных, - рассказывает она.

Вместе с Батыром в специальных переносках в столицу направлялись и другие животные. Но билет для алабая оказался самым дорогим – восемь тысяч рублей.

Волонтер пояснила, что это связано с тем, что Батыр был самым крупным пассажиром.

Дорогу пес перенес хорошо. В столице его забрала хозяйка частного приюта для животных.

- Сейчас Батыра лечат, потому что самое главное – его здоровье, параллельно учат не бояться мужчин. В планах - пристроить его в любящую семью, - добавила Екатерина.

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