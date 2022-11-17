Финансист из Франции и парашютист из Германии приехали в Ростовскую область, чтобы помогать переселенцам с Донбасса

В Ростове активно помогают вынужденным переселенцам, а еще - не менее активно собирают помощь для мирных жителей Донбасса и участников СВО

В Ростовской области, в Неклиновском районе, на пропускном пункте «Весело-Вознесенка» с марта развернут полевой лагерь, в котором совершенно бесплатно трудятся волонтеры. Жители Ростова и области встречают вынужденных переселенцев из Донбасса горячими обедами, которые готовят здесь же, в кухне, организованной под открытым небом. Они помогают людям добраться до Ростова и многим другим.

КОГО ТОЛЬКО НЕ ВСТЕТИШЬ В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ!

При этом, рассказывают волонтеры сообщества «Неравнодушные», сюда, в отдаленный район донского края, в качестве добровольцев приезжают самые разные люди со всех концов земли. Так, к примеру, два месяца на кухне трудилась жительница Франции.

- Она по образованию историк. 20 лет живет во Франции и работает финансистом. Взяла месяц положенного отпуска, еще месяц за свой счет, и приехала к нам, - рассказывают волонтеры.

Также одним из уже постоянных добровольцев стала девушка из Питера, которая несколько лет до этого жила в Германии.

Полевая кухня на КПП "Весело-Вознесенка" работает круглосуточно. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

- Она девять лет занималась парашютным спортом, за плечами - 625 прыжков. Специально взяла в аренду автомобиль, чтобы ездить на смены и возить волонтеров. В нашей столовой можно было также встретить человека, который приезжал к нам на месяц, при этом его семья была уверена, что он – в отпуске, отдыхает. У мужчины тяжелая профессия, он – машинист. Но здесь, на КПП, перезагружается и, помогая другим, набирается сил, - делятся добровольцы.

ПОМОЩЬ СО ВСЕХ УГОЛКОВ СТРАНЫ

На донском пункте пропуска можно встретить волонтеров из Алтая, Москвы, Мурманска.

Так, Валерия Ерофеева работает психологом. Летом она специально взяла отпуск и за свой счет приехала из Мурманска в Ростовскую область. И все это ради того, чтобы помочь людям из Мариуполя.

- Я следила за событиями в Донбассе. Понимала, что многим нужна помощь. И я хотела ее оказать. Поэтому отправилась в Ростовскую область, - говорит она.

В донской край она приехала с мужем и восьмилетней дочерью. Пока супруг и малышка отдыхали, Валерия помогала вынужденным переселенцам, а еще отвозила помощь в Мариуполь.

Кстати, в следующий свой отпуск она также планирует помогать вынужденным переселенцам и не исключает, что вновь вернется в Мариуполь.

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