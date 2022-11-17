Житель Ростовской области стал волонтером, чтобы быть ближе к сыну, который участвует в СВО

Отец стал волонтером после того, как сын отправился в зону СВО. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к волонтерскому сообществу «Неравнодушные» примкнул мужчина, чей сын с самых первых дней участвует в специальной военной операции.

Сергей (имя изменено – прим. ред.) - офицер, служит в танковой роте. На Донбасс отправился еще в начале спецоперации. Мужчина ни капли не сомневался в том, что его долг – быть там. Не сомневались в этом и его родители. Вот только сердце все равно болело за своего ребенка.

"БУДЬ С МАТЕРЬЮ. ТЫ ЕЙ НУЖЕН"

Отец офицера объявил, что тоже отправится в зону СВО добровольцем, рассказывают волонтеры. Однако сын уговорил главу семьи этого не делать.

- Будь с матерью. Ты ей нужен. Пока не время, - сказал солдат.

Вот только желание отца хоть чем-то помочь сыну и тем, кто рядом с ним, плечом к плечу, защищает Родину, никуда не делось.

Тогда мужчина и примкнул к волонтерам сообщества «Неравнодушные», которые с начала марта на пункте пропуска в Неклиновском районе встречают вынужденных переселенцев.

"ДОЛГ КАЖОГО - СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОБЕДА БЫЛА ЗА НАМИ"

- Он говорит, что, помогая другим, верит, что где-то кто-то поможет его мальчишкам - и сыну, и тем, кто рядом с ним. Несколько месяцев отец офицера неустанно кормит всех нуждающихся - эвакуирующихся мирных жителей и, конечно, бойцов, которые через КПП едут на фронт, - рассказали добровольцы.

К слову, параллельно дончанин собирает помощь для роты сына: спальные мешки, рации и другие вещи, которые нужны бойцам.

- А как иначе? Я считаю, что долг каждого из нас сделать все для того, чтобы победа была за нами. А в том, что так и будет, я не сомневаюсь ни капли, - добавил отец офицера.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» рассказывала о 26-летнем сапере из донской столицы, который разминировал Донбасс.

Весной спасатель в звании старшего лейтенанта был откомандирован в ЛНР. Артем провел там больше трех месяцев

- Искали и уничтожали с ребятами взрывоопасные предметы, начиная от простой пули и заканчивая системами залпового огня «Град» и «Ураган», - поясняет он.

По словам мужчины, эта командировка оказалась очень опасной. Так, Артем едва не потерял двоих лучших друзей и коллег. Один за другим, с разницей в месяц, мужчины подорвались на минах. Спасатели выжили, но получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в госпиталях.

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