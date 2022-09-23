Ростовчанин рассказал о боях за Донбасс. Фото: Александр КОЦ

Сергей Иванов из Ростова (имя изменено — прим. ред) записался в добровольцы почти в самом начале спецоперации.

- Я прошел первую и вторую чеченские. И вот, спустя примерно два месяца после начала СВО, мне позвонили мои ребята, с которыми я воевал в Чечне. Парни решили встать на защиту Донбасса и были уже там. Они мне коротко сказали: «Братик, сложно. Нужна, нужна помощь», - говорит мужчина.

После этого разговора 47-летний отец двух дочерей решил, что не может оставаться в стороне, когда Родина в опасности, а там, на фронте, его друзья ждут помощи.

ШТУРМОВОЙ БАТАЛЬОН

- В зону СВО попал через кадыровский спецназ «Ахмат». Кстати, там отличное снаряжение, полная экипировка. После обучения меня с другими ребятами перебросили на самолете на Донбасс, - рассказывает Сергей.

Он попал в уже освобожденное село Рубежное.

- А на второй день после моего прибытия в село начали прилетать снаряды. Линия фронта была недалеко, - продолжает Сергей.

Кстати, ростовчанин, имея за плечами опыт участия в чеченских кампаниях, возглавил штурмовой разведывательный отряд. Под его началом было 38 человек.

- И ни один из парней не погиб, - улыбается мужчина. - Только трое получили легкие ранения.

Никогда не забудет командир бои в Метелкино.

Военные РФ проявили мужество и героизм, освобождая Донбасс. Фото: Александр КОЦ

- Для сравнения, Северодонецк, крупный город, мы освободили за три дня, - продолжает командир. - За Метелкино бились семь дней. Мы оттуда не выходили, там была очень серьезная оборона. Украинские националисты окопались в каждом доме, там была сеть блиндажей, в каждом сарае — укрытие противника. Бои шли с утра до вечера. Спали с ребятами по два часа в сутки. А ночью аккуратно нам приносили наши ребята еду: батончики, тушенку, энергетики приходилось пить, ведь спать не получалось.

ПЛЕННЫЙ ПОЛЯК

И все эти семь дней звучал одни и те же звуки: взрывы снарядов и свистящие пули. Несмотря на яростное сопротивление противника, наши бойцы освободили и этот поселок.

- Потом мы уже поняли, что бились даже не с украинцами, а с солдатами НАТО. Так, мы столкнулись с французами. Потом как-то взяли в плен подполковника из Польши. Он-то и сказал, что за мою голову назначили 100 тысяч - и не рублей, - рассказывает Сергей.

За подвиги на фронте ростовчанин получил "Орден Ахмат Спецназ".

- Их всего сто таких. Знаю, что и Минобороны также приставило меня к награде, но я ее пока не получил. Месяц назад вернулся из зоны СВО домой. Без ранений, но с чувством того, что я не предал Родину, - продолжает собеседник.

"РОДИНЕ НАДО ПОМОГАТЬ"

А еще он удивляется, почему некоторые опасаются мобилизации.

- Там же очень строгие критерии. Лишь единицы подходят. Даже я, с моим боевым опытом, не был бы мобилизован, потому что мне - 47 лет, - говорит Сергей.

Несмотря на то, что под мобилизацию он не попадает, а долг Родине, казалось бы, отдан сполна, ростовчанин не исключает, что вновь вернется в зону СВО.

- Потому что кто, если не я? Родине надо помогать, - сказал он.

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