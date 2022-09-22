«Нам такое и не снилось!»: Книги, в которых украинцев с малых лет учили воевать, привез в Ростов волонтер

Форму НАТО для пятилетних детей и учебники о войне привез из ЛНР волонтер. Автор фото: официальный телеграм-канал Максима Геласа

Ростовская область, как может, помогает вынужденным переселенцам и братским республикам. Волонтеры отвозят гуманитарную помощь на Донбасс и в Мариуполь.

Депутат Заксобрания региона Максим Гелас одним из первых откликнулся на гуманитарную катастрофу на Донбассе и вот уже почти полгода отвозит помощь местным жителям.

Во время одной из таких поездок в руки к нему попали детские комиксы и учебники для старшеклассников. Глядя на эти издания, становится понятно: к войне детей Украины готовили давно.

«РУССКИЕ - ЗАХВАТЧИКИ»

Так, волонтер привез целую серию комиксов о мальчике Никите. Суть их в том, что "российские" военнослужащие украли его близких и пытают, привязав к стульям в пыточной камере. А ребенок просит о помощи ВСУ.

На этой картинке - "русские" пытают семью маленького мальчика Фото: Анна ШИЛЯЕВА

- Комиксы для детей четырех-семи лет. Их очень много, они растиражированы. Там они описывают, что герои — украинская армия, - говорит депутат. - А есть захватчики — орк, "российский боевик". Так представлены в них наши бойцы-освободители.

Год издания комиксов с печатью "Библиотека Лисичанска" - 2014-й, то есть задолго до начала спецоперации.

- А дети с детства читали, что русские — это орки и захватчики. Наши солдаты - с бутылкой водки и всегда планирующие обидеть детей и кошечек, а украинские военные - изображены бравыми молодцами. Так, на одной из картинок сидит добрая бабушка и рассказывает, что Киевская Русь была сильной, а "русские захватчики" решили ее уничтожить. И таких комиксов очень-очень много, - сказал Максим Гелас.

"КОНКРЕТНАЯ СПЕЦПОДГОТОВКА"

Учебники же по военной подготовке, предназначенные для десятиклассников и одиннадцатиклассников, были напечатаны около десяти лет назад. В них детей учили тому, как вести себя во время боевых действий. Подробно рассказывается: как собрать автомат и как из него стрелять, как подавать скрытые сигналы. Причем эта глава весьма подробная, с иллюстрациями.

В учебном пособии написано: в какую позу встать, как держать голову и как целиться. А в одном из таких учебников для 11 класса рассказывают об обороне, защите и укрытии.

В учебнике рассказывавли, как стрелять Фото: Анна ШИЛЯЕВА

- Рассказывают о том, как оказать первую помощь, что делать, если получил ранение, говорится о носилках, перетяжках, о том, какие виды ожогов бывают, как чеку из лимонки вытягивать, как вести бой, прятаться за стенкой, как друг другу передавать знаки, как пользоваться рациями и спецприемами, - продолжает волонтер. - Конкретная спецподготовка. Нам такое и не снилось! И это все официальная литература, подтвержденная печатями, библиотечная. Там же пишут о том, что надо вступать в НАТО, это - единственный путь.

"КАК ПРОМЫВАЛИ МОЗГИ"

А еще привез из ЛНР волонтер и натовскую форму для детей пяти-шести лет.

- У них развиты были такие программы, как бойскауты, - сказал он. - В лагерях учили детей в лесах разбивать палатки, жечь костры, учиться первой медицинской помощи и так далее. И это происходит не пять, не 10 и даже не 15 лет! Поэтому мы сейчас сталкиваемся с теми, кто подготовлен был давно и нападает на нас теперь.

Да и книги — эта важная часть, которая дает понять, как они (украинские власти — прим. ред.) разлагали своих детей, как они промывали мозги тем, кто сейчас против нас воюет и жутко и люто нас ненавидит. И теперь мы во многом понимаем, почему.

Форма НАТО для дошкольников Фото: Анна ШИЛЯЕВА

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