Президент РФ 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 21 сентября, сообщает сайт Кремля.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала у руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» (Отряд занимается поисками останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Ростовской области – прим. ред.) Андрея Кудрякова, как это решение повлияет на ситуацию в мире и в зоне проведения СВО.

- Мне кажется, что частичная мобилизация – давно назревшая мера, безусловно, - считает Андрей Юрьевич. - Это говорит о продуманности действий. О том, что, в первую очередь, будут призываться и мобилизовываться те, кто необходим. Люди, обладающие непосредственными воинскими специальностями, необходимыми сейчас. Те, у кого есть воинские навыки, в том числе, участники боевых действий, у которых уже есть военный опыт. Это - очень-очень важно.

Также, по его словам, очень важно, чтобы была консолидация в обществе.

- Я думаю, что основная суть призыва руководителя нашего государства, и ее нужно услышать всем, - мобилизация должна проводиться всем обществом, люди должны понимать, что происходит, не делать вид, что ничего не случилось, - считает эксперт. - Не делать вид, что у нас все по-прежнему.

Ведь у нас как сейчас – Дни города, КВН, праздник вечной жизни. А у нас жизнь изменилась кардинально, идет огромное противостояние, системное, ментальное. Это надо понимать всем. Хочется, чтобы в обществе противоречий не было.

На вопрос, к чему решение о частичной мобилизации может привести, Андрей Кудряков ответил:

- Что касается мобилизации, то это приведет к тому, что и в мире, и на фронтах будет однозначно существенный перевес в сторону России. Это придаст новые силы нашим военным. Те ребята, которые с первых дней спецоперации пошли туда, ведь они не понимали, почему они одни должны решать задачу, которое должно решать все общество? Теперь это вдохновит тех ребят, которые с февраля сражаются с нацизмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев возглавил в Ростовской области призывную комиссию по мобилизации граждан

Об этом глава региона заявил после обращения президента Владимира Путина (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пресс-служба губернатора: «Ростовская область давно самомобилизовалась»

Ситуацию прокомментировала представитель донских властей Ирина Четвертакова (подробнее)