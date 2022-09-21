Василий Голубев возглавил в Ростовской области призывную комиссию по мобилизации граждан

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области развернули работу по оказанию содействия военным комиссариатам, которые должны начать частичную мобилизацию граждан. Об этом утром, 21 сентября, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Для выполнения поручения президента возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан. Во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объеме развернута работа по оказанию содействия военным комиссариатам, - написал Василий Голубев.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране. Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе - прежде всего, те, кто уже проходил службу в Вооруженных силах и имеют военно-учетные специальности, а также соответствующий опыт. Известно, что мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

Добавим, ранее донские власти заявили, что самомобилизацию в регионе вели еще с начала специальной операции, в сопредельные территории уже отправились отряды казаков-добровольцев.

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