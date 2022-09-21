Пресс-служба губернатора: «Ростовская область давно самомобилизовалась»

Отряды донских казаков-добровольцев уже участвуют в специальной операции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область с первых дней участвует в специальной операции, в ней уже задействовали казаков. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

- Ростовская область давно самомобилизовалась. Глава региона уже говорил ранее об отправке отрядов добровольцев на Донбасс, - сказала Ирина Четвертакова.

Представитель властей региона озвучила одну из цитат со слов Василия Голубева: «Безопасность государственных рубежей, защиту мирных жителей Донбасса в войсках Минобороны России и Росгвардии обеспечивают несколько тысяч казаков, еще более 700 казаков отправились на Донбасс добровольцами».

Добавим, эту тему на Дону подняли после исследования в СМИ о позиции регионов относительно мобилизации, которую ранее предложил провести глава Чечни Рамзан Кадыров.

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