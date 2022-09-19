В Ростове завели дело после осквернения баннера с героем специальной военной операции

Хулиганов сейчас разыскивает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после осквернения баннера с фотографией участника специальной военной операции. Об этом днем 19 сентября рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

- Дело завели по части 2 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»). Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и разыскивают злоумышленников, - сообщили в полиции.

Напомним, речь идет о баннере, который находится около моста на улице Российской, неизвестные залили его краской. Ранее хулиганскую выходку в социальных сетях осудили жители Дона.

Известно, что на плакате был изображен Азамат Нуркатов. Военнослужащий был награжден медалью «За отвагу» за успешную эвакуацию мирных жителей с территории, на которой шли бои.

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