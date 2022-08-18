В Ростове молодая пара сожгла машину полицейского с символикой "Z". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове пара молодых людей сожгла автомобиль с символикой "Z", который принадлежал сотруднику полиции. Все происходящее они сняли на видео. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Позже оперативники выяснили, что поджог был спланирован заранее 24-летним парнем и 22-летней девушкой. Злоумышленники какое-то время вели наблюдение за парковкой и выбрали для своего преступления машину марки Toyota Corolla, на которой был приклеен символ "Z" в поддержку спецоперации ВС РФ. Автомобиль оказался собственностью сотрудника полиции.

- В дневное время, выбрав момент, когда отсутствовали очевидцы, фигуранты облили моторный отсек машины горючей смесью и подожгли, после чего скрылись с места происшествия. Злоумышленники также заранее спланировали маршрут, чтобы покинуть место преступления, минуя камеры наблюдения, - рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Оперативникам удалось задержать подозреваемых, которые, чтобы скрыться, временно уехали в другой регион. По возвращении в Ростов они еще какое-то время скрывались в лесу, где их и задержали сотрудники полиции. На месте задержания обнаружился тайник, где пара хранила документы, мобильные телефоны, револьвер и патроны к нему. Все это было направлено на экспертизу.

На допросе злоумышленники рассказали, что за поджог авто им заплатили 15 тысяч рублей криптовалютой. Они также сообщили, что знали о том, что канал, на котором позже появилась видеозапись поджога, управлялся с территории Украины неонацистами. Они открыто призывали поджигать машины властей РФ и получать за это вознаграждение. Для подтверждения совершения преступления необходимо было предоставить видеозапись, которую и сняла подельница ростовчанина.

- Кроме того, полицейскими установлено, что задержанные готовились к совершению еще одного преступления, связанного с уничтожением автотранспорта полиции или Росгвардии. По месту жительства подозреваемых полицейскими был проведен обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны с подписками на националистические сайты, а также обнаружены СМС-сообщения с информацией об оплате преступных действий, - добавили правоохранители.

Сейчас оба злоумышленника заключены под стражу. Правоохранители устанавливают их причастность к другим подобным преступлениям.

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