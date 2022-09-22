«Если вы не возьмете, с другими поеду!»: 20-летний парень, которого отговаривали участвовать в спецоперации, стал грозой противника и получит награду

Два месяца и три дня добровольческий отряд из Калмыкии выполнял свои боевые задачи во время спецоперации. Фото: личный архив Чимида Джангаева

Много откликов у читателей «Комсомолки» получила история Чимида Джангаева из Калмыкии, чье имя означает бессмертный. Ветеран Чечни, руководитель Союза десантников Калмыкии и регионального отделения Юнармии не остался в кабинете, а повел добровольческий отряд для участия в спецоперации. Чимид Николаевич рассказал, как воспринял объявление президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации, и вспомнил, как молодые парни, которых даже в добровольцы брать не хотели, показали себя во время выполнения боевых задачи.

«Я БЫ РАНЬШЕ ОБЪЯВИЛ!»

Добровольческий отряд из Калмыкии отправился участвовать в специальной военной операции еще в апреле. Тогда Чимид Николаевич признался, что он и его товарищи, уже имевшие боевой опыт, не могли не последовать призыву президента и встали под оружие. А частичную мобилизацию сам объявил бы еще раньше.

- У нас в стране 25 миллионов мужчин в мобилизационном резерве. Из них призовут всего один процент — специалистов, - говорит Чимид Джангаев. - У нас много хороших, сильных ребят — подготовленных специалистов в запасе. И сейчас они будут нужны. Я считаю, это правильно и своевременно, чтобы поддержать людей на Донбассе и Украине, которые нас поддерживают.

Самый сложный бой для калмыцкого отряда длился 13 часов. Фото: личный архив Чимида Джангаева

«ЕСЛИ НЕ ВОЗЬМЕТЕ, Я ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА ПОЕДУ!»

Чтобы показать, насколько людям не все равно, Чимид рассказал о самом молодом парне в добровольческом отряде из Калмыкии.

- Есть у нас Ванька Компаниец. Его, 20-летнего мальчишку, который отслужил срочником в железнодорожных войсках, мы встретили в военкомате, когда комплектовался отряд. Даже не думали, что он с нами, а когда поняли, что зачислен, позвали поговорить.

- Как зовут? - спрашиваю его.

- Ваня.

- Ты понимаешь, куда едешь, Ваня, без опыта боевых действий? Мы-то люди взрослые, а ты...

- Пацаны, а вы что хотите? - испугался паренек.

- Мы хотим тебя оставить. Мы тебя не выгоняем и не сомневаемся в тебе, но жалко.

- Нееет, пацаны! Если даже сейчас не возьмете, я из другого региона поеду! - стоял на своем Ванька.

Ивана отговаривали идти добровольцем на передовую, но он твердо решил помогать Донбассу. Фото: личный архив Чимида Джангаева

Посовещались опытные бойцы и взяли 20-летнего Ваньку в отряд. Ему уже на Донбассе исполнился 21 год. И дали ему позывной «Малой», потому он был самый молодой, хотя его ровесников было еще трое, но все немного, но старше Ивана.

- Оказался очень шустрый малой — большой молодец! Он находился в среде опытных военнослужащих, с ним делились опытом, а он все мотал на ус! - улыбается собеседник.

«КОГДА ВАНИН ПУЛЕМЕТ РАБОТАЛ, ПРОТИВНИКУ БЫЛО НЕСЛАДКО»

Иван был назначен пулеметчиком расчета пулемета «Утес». И, наверное, в силу возраста и большого желания, очень быстро изучил орудие от А до Я, считает Чимид.

- И, когда 23 апреля у нас был основной бой, он очень достойно проявил себя, - говорит старший товарищ. - Это был его первый бой, и провел он его мужественно, без скидки на молодость. Да, перед этим он не раз уже попадал под обстрел, нес караульную службу, ходил на посты. Но бой есть бой: когда свистят пули, когда идешь на позиции противника, а он серьезно огрызается, но парень четко выполнял все задачи. И когда ванин пулемет работал, противнику было несладко.

Уже там, между боями, товарищи узнали, почему парень так рвался участвовать в спецоперации. Оказалось, у него папа родом из Донбасса, здесь осталось много его родственников.

- Мы отправились туда, чтобы следовать призыву нашего президента, а он шел с жесткой мотивацией отстаивать интересы и помогать своим родственникам. Нет, не стоять у их домов, но выполнять общие боевые задачи вместе с нашей армией, - объясняет Чимид Николаевич. - Тогда мы и поняли, почему он говорил: «Если с вами не пойду, уеду с другими».

Все бойцы добровольческого отряда вернулись домой. Фото: личный архив Чимида Джангаева

Иван не раз проявил себя во время боев.

- Когда командованием было принято решение позицию сменить и батальон переходил, именно пулеметчики остались прикрывать позиции и Ванька тоже. Он сказал: «Буду до последнего!», - с гордостью вспоминает Чимид Николаевич. - И последним отходил, дал отряду отойти без потерь. Когда встал вопрос о присвоении ему государственной награды, боевые товарищи единогласно сказали: «Достоин!»

Всего же в калмыцком отряде было четверо молодых, 20-летних парней. И всех старшие товарищи пытались по-отечески уберечь от беды.

- Когда 25 апреля мы пошли на второй штурм позиции, мы уже полностью понимали всю сложность задачи. Молодым нашим парням тогда сказал выйти из строя и говорю: «Ребята, мы все понимаем. Оставайтесь здесь — мы сами пойдем. Никто не говорит о трусости: вас надо беречь — вам еще жениться, детей растить».

Но нет. И Ванька, и все молодые парни в отряде сказали, что отсиживаться не намерены.

- Мы на фронт вместе пришли, и в бой вместе пойдем, - вспоминает слова Ивана Чимид. - Вчера дрались все вместе, и сегодня будем.

Выполнив свои задачи, отряд вернулся домой, в Калмыкию, к своим семьям. И все прибыли живыми и невредимыми.

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