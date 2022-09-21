Депутат Госдумы РФ от Ростовской области записалась на курсы сестринского дела

Екатерина Стенякина освоит профессию младшей медсестры. Фото: Телеграм-канал Екатерины Стенякиной.

Сразу после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране Депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина записалась на курсы сестринского дела. О чем парламентарий поспешила рассказать в своем Телеграм-канале.

- Сегодня записалась на курсы сестринского дела, - поделилась Екатерина Стенякина. - Приняла это решение сразу же после обращения Президента.

По словам депутата, она «просто не может оставаться в стороне от того, что происходит, и намерена всеми силами стараться помочь своей стране».

В то же время, по заверениям Екатерины Стенякиной, такое решение не повлияет на ее основную работу в Госдуме, а ее помощь будет нужна стране, поскольку «младший медперсонал всегда в дефиците».

Судя по опубликованной в Телеграм фотографии, Екатерина Стенякина записалась на «Курсы младшей сестры по уходу за больными» в Медицинском институте реабилитации и косметологии имени З.М. Никифоровой в Москве. Стоимость дистанционного обучения на курсе здесь составляет 15 тысяч рублей. Институт обучает людей, которые планируют работать в больницах, санаториях или поликлиниках, оказывать процедуры ухода за пациентами и выполнять сестринские манипуляции.

Программа предусматривает 56 аудиторных лекций, практические занятия с симуляционными тренажерами и обширную самоподготовку в рамках домашней работы. Основное требование для всех учащихся – наличие среднего образования. В случае удачной защиты практической работы и сдачи квалификационного экзамена Екатерина Стенякина получит свидетельство с присвоением 3-го квалификационного разряда.

Как добавила чуть позднее сама депутат, Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания заявил, что не будет никаких препятствий для депутатов, пожелавших быть мобилизованными.

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