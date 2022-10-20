Вернувшийся с Донбасса сапер рассказал о минных полях с секретными ловушками и о том, как едва не потерял там друзей

Артем Павлов обезвредил 1000 взрывоопасных предметов на Донбассе. Фото: из архива героя публикации

Ростовчанину Артему Павлову – 26 лет. В 17-ть он решил связать свою жизнь с МЧС. Поступил в академию, а после по распределению попал в Донской спасательный центр.

НАВОДНЕНИЯ И АВТОКАТАСТРОФЫ

Вначале работал в группе быстрого реагирования: выезжал на автокатастрофы, ликвидировал последствия наводнения, разбирал завалы после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах.

Последние четыре года Артем входит в состав спасательной группы по проведению пиротехнических и взрывных работ Донского спасцентра. Мужчина занимается разминированием.

Весной спасатель в звании старшего лейтенанта был откомандирован в ЛНР. Под Луганском Артем пробыл чуть больше трех месяцев. Там со своим отрядом он разминировал здания, газоводы, водопроводы, линии электропередач, лесополосы и поля.

- Искали и уничтожали с ребятами взрывоопасные предметы, начиная от простой пули и заканчивая системами залпового огня «Град» и «Ураган», - говорит сапер.

Артем с женой воспитывают дочку. Фото: из архива героя публикации

«СЧАСТЬЕ, ЧТО ПАРНИ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ»

За эту командировку, признается мужчина, было много опасностей. А еще Артем едва не потерял двоих лучших друзей. Так, один за другим, с разницей в месяц, на минах подорвались его товарищи и коллеги.

- Счастье, что парни остались живы. Один лишился левой ноги, а другой – правой, - говорит Артем Павлов. - Один подрыв случился при мне. Мы с Алексеем в тот день работали в одной группе. Я стоял в 50 метрах от него, когда детонировал боеприпас. Леша получил ранение. Я пошел к нему первый, проверяя, есть еще ли спрятанные мины. А за мной – уже ребята с носилками, жгутами и обезболивающими. Леша все время был в сознании. Помню, он еще в шутку сокрушался, что теперь в отпуск не по графику пойдет. К сожалению, в нашей профессии бывают травмы. Надо быть морально к этому готовым.

МАЧЕТЕ ПРОТИВ МИНЫ

Главные помощники саперов – это металлоискатели, специальные лопаты, а еще – топор или мачете.

- К примеру, идем по минному полю. А бомбы, лимонки, растяжки, чтобы вы понимали, могут быть везде: и в траве, и под землей, и на деревьях. Каждый сигнал металлоискателя проверяем. Бывало, что находим под слоем грунта что угодно, но не боеприпас. К слову, однажды прибор среагировал на колесо от телеги. Мачете же или топор нужны для того, чтобы расчищать себе дорогу от зарослей.

Сапер, отправляясь на задание, никогда точно не знает, какую территорию он проверит и зачистит в этот день. Иногда – это несколько метров, иногда – сотни.

- Я за эти три месяца нашел около тысячи взрывоопасных предметов, а наш отряд, в общей сложности, - больше восьми тысяч, - продолжает собеседник.

Участков, которые обследовали донские пиротехники за эти месяцы, было немало. Все и не упомнишь. Но вот самый опасный из них саперы не забудут никогда.

ЛОВУШКИ НА ЛИНИИ ФРОНТА

- Это было смешанное минное поле неподалеку от реки Северский Донец. Там как раз пролегала линия фронта, и шли ожесточенные бои. Поле было усеяно танковыми минами, спрятанными в земле, а под ними стояли еще и минные ловушки. Причем, заминированная территория оказалась огромной – несколько километров, - вспоминает пиротехник.

А еще запомнился спасателю один пролесок в низине. Туда местные никогда не ходили, боялись подорваться на минах. Донским спасателям предстояло проверить эту территорию и, если понадобиться, зачистить.

- Был солнечный день. И вот, спускаемся мы в чащу. А там мрачно и как-то не по себе. Местные не зря боялись в этот лес ходить. Здесь мы нашли 500 или 600 снарядов, - продолжает собеседник.

УПРАВЛЯТЬ СТРАХОМ

Работа сапера требует железной выдержки и титанического терпения.

- Идти по территории, которую обследуешь, нужно медленно, без лишних и резких движений. При этом надо выполнять четкий алгоритм. Работа монотонная, но, в то же время, и смертельно опасная, - поясняет Артем.

А еще он признается, что, несмотря на опыт, ему до сих пор бывает страшно.

- Только я научился контролировать это чувство. Ведь страх может убить. Сапер должен управлять своими эмоциями и не позволять им брать верх, - продолжает старший лейтенант.

Кстати, недавно Артем Павлов занял третье место в федеральном ведомственном конкурсе на звание лучшего пиротехника страны. Состязание прошло в Новосибирской области. Коллеги Артема из других спасцентров, занявшие первое и второе места, также в свое время разминировали Донбасс.

Несмотря на все опасности, которые поджидают пиротехников в зоне проведения СВО, Артем поедет туда вновь, если такое задание поступит.

- А как иначе? Ведь кто, если не мы? – добавил он.

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