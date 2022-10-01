В Ростовской области спасатели провели целую операцию по вызволению собаки, застрявшей под аварийной постройкой

Когда хозяева поняли, что сами не справятся, позвонили спасателям. Фото: Ростовская областная служба спасения на воде

Трогательная история спасения братьев наших меньших произошла в Ростовской области. Спасатели в станице Вешенской вытащили собаку прямо из-под аварийной постройки, в плену которой оказалась хвостатая. Им пришлось провести сложную операцию по вызволению пленницы. Подробностями поделились в Ростовской областной службе спасения на воде.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПРОСКУЛИЛА

У вешенских спасателей на воде — немало случаев, когда они выручали не только людей, но и братьев наших меньших. Когда инструктируют местных жителей по правилам безопасности, оставляют памятки. И бывает, что в чрезвычайной ситуации люди звонят не в службу «112», а тем, кого лично видели — в службу спасения на воде. Вот и в последний день сентября, уже вечером, диспетчеру поступил звонок. Спасатели с левого берега Дона, где находится их база, отправились на левый, откуда звонила местная жительница.

Спасатели и подкоп делали, и полы вскрывали, но испуганная собачонка убегала в самые недоступные углы. Фото: Ростовская областная служба спасения на воде

- Во дворе у бабушки — старая деревянная летняя кухня, и ее собачка любила прятаться в свой лаз под зданием. А тут у строения завалился угол, и бедная не могла выбраться — целый день проскулила, - знакомит с ситуацией заместитель начальника Вешенской поисково-спасательного подразделения Вадим Ушаков. - Хозяйка весь день промучилась, пыталась ее достать, а потом позвонила нам.

ПОЛНОЦЕННАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

На место выехали три специалиста — начальник поисков-спасательной группы Олег Железко и спасатели Андрей Багров и Виктор Ващенко. Обошли строение и поняли, что задача предстоит не из легких.

- Ситуацию осложнило то, что зверек был испуган — ни на призывы наших ребят, ни на голос хозяйки не реагировал, а постоянно убегал, - разводит руками спасатель. - Подкопали с одного края — так собачонка в другой угол перебежала. Вскрыли пол — уползла в другой, еще более труднодоступный.

Пришлось вскрывать подвал, и специальным приспособлением для отлова собак — петлей на палке тянуться к животному.

- Зацепили, наконец! Поймали собачонку за ногу и к себе в подвал притянули , а тут уже хозяйка ее берет на руки, - улыбается Вадим Иванович. - Оказалось, это маленький щеночек дворняжки — любимица хозяев.

Спасенную любимицу передали хозяевам. Фото: Ростовская областная служба спасения на воде

Такие операции — сложные и не очень — по спасению братьев наших меньших вешенские спасатели нечасто, но проводят.

- Мы и косулю спасали зимой — она через Дон перебегала да провалилась в полынью. Достали и в лес отпустили, - рассказывает Вадим Ушаков. - А недавно корову доставали — провалилась в старый погреб в заброшенном дворе.

Вот такие спасатели отвечают за безопасность на Дону — и людей из беды вызволяют, и щенка без помощи не оставят.

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