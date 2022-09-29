«По следу Саманты»: как ростовчане спасли таксу из наркоприторна

Волонтеры спасли из притона таксу, а потом вернули ее хозяевам Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Многие знают, что наша Катюша просто притягивает животных с непростой судьбой. Не раз она спасала хвостатых и усатых из самых необычных ситуаций. Но история спасения маленькой таксы превратилась в настоящий детектив, который мы называем между собой «Спасение Саманты», - начала свой рассказ ростовский волонтер сообщества «Неравнодушные».

«ЗАЦЕПОК ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО»

О том, что хозяева, которые раньше жили в Мариуполе, разыскивают свою таксу, потерявшуюся во время эвакуации, добровольцы узнали из объявлений, которые появлялись в различных волонтерских чатах.

- Но зацепок практически не было, тем не менее, каждый раз, когда отвозили гуманитарный груз в Мариуполь и оказывались в том районе, в котором когда-то жили Саманта и ее хозяева, расспрашивали местных о таксе, - продолжает доброволец.

Но никакой полезной информации так и не получалось узнать.

Непросто приходится домашним животным в городах, которые еще не оправились от разрушений. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ГРАД ЗВОНКОВ

- И тут в один прекрасный день на Катю обрушивается град звонков и смс с разных номеров. На том конце провода лишь одна фраза: «Вам собака нужна?». Выяснятся, что предлагают забрать ту самую таксу! - говорит волонтер.

Катерина тут же позвонила хозяйке таксы и рассказала о телефонном разговоре.

Беженка из Мариуполя заверила волонтера, что ее семья, по-прежнему, ждет своего питомца и готова приехать за ним хоть на край света.

- Ну а дальше возникла трудность. Человек, у которого находилась Саманта, потребовал за собаку деньги. Но для семьи , так ждавшей своего питомца, это не было проблемой, - продолжают добровольцы.

После долгого ожидания волонтерам позвонили и потребовали выкуп за собаку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫКУП САМАНТЫ

И в очередную поездку волонтеров в Маруиполь они отправились выкупать Саманту.

- Назначаем место и время передачи денег и собаки. Приезжаем на место, а перед глазами - наркопритон. Благо, девушек-волонтеров в поездках всегда сопровождают крепкие парни. Поэтому операция по спасению Саманты прошла без происшествий, - рассказывают активисты.

Ну а дальше еще один рывок — путешествие таксы из Мариуполя в Подмосковье и долгожданная встреча с хозяйкой.

- А когда Саманта была уже дома, бумеранг добра вернулся нам в виде материальной благодарности от хозяев собаки. И на эти деньги мы купили корм лошадкам из мариупольской конюшни, которую мы взяли под свое шефство, - сказали волонтеры.

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