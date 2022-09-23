11 лошадей из Мариуполя спасли от голодной смерти жители Ростова

Ростовчане помогают лошадям, едва не погибшим от голода. Автор фото: официальный аккаунт волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Ростовчане делают все возможное, чтобы помочь тем, кто оказался без крова из-за обстрелов украинских военных. Так, добровольцы отряда «Неравнодушные» отвозят в Мариуполь гуманитарную помощь. В одну из таких поездок волонтеры познакомились с хозяйкой частной конюшни.

ГОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

Женщина рассказала, что ей нечем кормить своих жеребцов. А их у нее - 11. Но это не все испытания, которые выпали на долю лошадей и их хозяйки.

- Когда были обстрелы, снаряд попал в кровлю конюшни. Лошади чудом выжили, но некоторые оказались контужены, - поделилась женщина.

А еще жительница Мариуполя рассказала, что скакунам несладко приходится и после того, как закончились обстрелы. Слабым и изможденным животным был нужен корм, а его просто неоткуда было взять. Дошло до того, что лошадки грызли деревянные опоры. В этот момент хозяйка и познакомилась с волонтерами, которые и взяли под свое шефство конюшню.

Кони были настолько обессилены, что едва стояли на ногах. Автор фото: официальный аккаунт волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

"ОВЕС ЕСТЬ?"

Обратно в Ростов добровольцы возвращались с новой задачей.

- Мы никого не бросим. Какие задачи только не решались в нашем чате, даже в том, как лечить сову, разбирались. Но наша Катя умеет удивлять. Вернувшись из Мариуполя, она в ночи написала: «Овес есть?», - улыбается активист волонтерского сообщества.

Уже утром чат «гудел». Люди пытались вложить свою лепту в спасение голодающих питомцев конюшни. Овес не нашли, на зато раздобыли ячмень. И уже через 24 часа он был в мариупольской конюшне.

- Каждая лошадка съедает по два ведра корма в сутки, - поясняют добровольцы.

Поэтому, очевидно, что передача овса не могла стать разовой акцией.

"И ДАЛЬШЕ БУДЕМ ПОМОГАТЬ"

При каждой возможности добровольцы отвозили в Мариуполь корм для лошадок. И вот они снова готовят очередную партию – десять тонн отрубей.

- Но это - лишь часть состава для полноценного корма, - говорят в волонтерском сообществе. - Теперь наши активисты будут стараться все это доставить в конюшни, и у них обязательно все получится.

К слову, за то время, которое ростовчане помогают животным, лошадки окрепли и набрались сил.

- Сытые и добрые. Всегда дадут себя погладить. Прекрасные животные, которым мы и дальше будем помогать, - улыбнулись ростовчане.

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