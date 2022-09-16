«Не могу их бросить»: ростовчанка выхаживает кошек, найденных в разрушенных зданиях в Мариуполе

Котикам из Мариуполя нужна не только любовь, но и помощь ветврачей. Фото: официальная группа зооприюта ""КОТЭдж" в соцсетях

В Ростовской области стараются помочь не только людям из ЛДНР и Мариуполя, но и животным. Так, зооволонтер Алена, основательница приюта "КОТЭдж" для бездомных ростовских животных, взяла на себя еще одну задачу – спасать кошек из Мариуполя.

КОШАЧЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

- Мой мариупольский десант, - ласково называет женщина своих четвероногих подопечных.

По словам активистки, в Мариуполе ее знакомая Екатерина специально устраивает целые экспедиции в разрушенные и заброшенные здания. Там чаще всего прячутся некогда домашние, а сейчас почти одичавшие коты.

- В городе остаются тысячи животных. Катерина, отлавливающая кошек в разрушенных зданиях, в очередной раз обратилась за помощью. И, несмотря на то, что только за последнюю неделю мы подобрали 12 несчастных животных в Ростове, отказать в помощи обездоленным мариупольским животным не смогли, - говорит ростовчанка.

Так в приюте и оказались коты по кличке Джозеф, Галилео, Горацио и Елизавета.

- У всех животных взяли анализы. Трое из них сразу же уехали в стационар ветклиники, им предстоят операции. Лиза, к счастью, вроде здорова, - продолжает Алена.

Этот котенок также раньше жил в Мариуполе. Фото: официальная группа зооприюта ""КОТЭдж" в соцсетях

СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ

Волонтер пояснила, что эти питомцы – далеко не первые, которых привезли к ней из Мариуполя. Так, никогда не забудет женщина кота по кличке Претцель.

- Он приехал к нам в критическом состоянии: раны от осколков, выгнившие глаза. Его хозяйка от него отказалась. В Мариуполе и Донецке помочь ему было невозможно. Кот умирал. Поэтому его забрали мы, - начала рассказ о непростой судьбе пушистика Алена.

К слову, у истории Претцеля счастливый конец. Несмотря на то, что вернуть зрение ему не удалось после нескольких операций, кот обрел любящую семью.

- Прекрасные люди не побоялись взять инвалида, - продолжает волонтер.

У котят, как и у взрослых собратьев, также взяли анализы. Фото: официальная группа зооприюта "КОТЭдж" в соцсетях

"ТОНЕМ В ДОЛГАХ"

Но, к сожалению, не всем удается найти дом. А вот лечить приходится почти каждого мариупольского котика. А их у Алены – точно больше десяти.

- Мы не тянем. Совсем не тянем. Тонем в долгах, - продолжает женщина.

Так, доходило до того, что долг перед клиникой составлял почти 120 тысяч рублей.

Удается как-то выкручиваться и дальше продолжать помогать животным только благодаря неравнодушным ростовчанам и их пожертвованиям. Но, несмотря на сложности, в том числе и финансовые, Алена не собирается бросать свою деятельность.

- Потому что надо. Потому что не могу их бросить, - сказала она.

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