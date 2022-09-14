Приехала с пакетиком в руках и двумя тысячами в кармане: ростовчане помогли 83-летней жительнице Мариуполя найти семью в Брянске

Пенсионерка из Мариуполя смогла воссоединиться с семьей благодаря волонтерам из Ростова. Фото: предоставлено отрядом "Неравнодушные"

В Ростовской области волонтеры, которые встречают на границе вынужденных переселенцев, видели сотни разных судеб. Боль беженцев добровольцы отряда «Неравнодушные» пропускают через себя.

"БРЯНСК И ВСЕ, ДРУГОЙ ВАРИАНТ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ"

Особенно запомнилась активистам 83-летяя Александра Васильевна из Мариуполя. На границу в Ростовскую область пожилая женщина, чей дом рухнул под обстрелами со стороны украинских военных, приехала почти с пустыми руками.

По словам волонтеров, с собой у пенсионерки был лишь пакетик со сменной одеждой и паспортом, а в кармане – две тысячи рублей. Это все, что осталось у Александры Васильевны от прошлой жизни.

И вот, в столовой, жительница Мариуполя разговорилась с волонтерами. Она сказала, что едет в Брянск, к внучке. Дело в том, что женщина смогла эвакуироваться раньше и по распределению из пункта временного размещения попала именно в этот город.

Александра Васильевна, зная, что в средней полосе России ее ждет близкий человек, категорически отказывалась ехать в ПВР в Таганроге или в любой другой.

- Брянск и все, другой вариант не обсуждается,- настаивала она на своем.

ВЕСТОЧКА ИЗДАЛЕКА

Вот только добровольцы понимали, что самостоятельно, с двумя тысячами в кармане, пожилая женщина вряд ли доберется до Брянска. Только билет на поезд стоит в районе трех тысяч рублей, а еще надо добраться до Ростова, а в дороге – что-то есть.

- Тогда мы решили купить бабушке билет от Ростова до Брянска, а с пункта пропуска в Неклиновском районе до донской столицы довезти ее на машине. Так и поступили, - рассказывают добровольцы.

Волонтеры также дали пенсионерке наличные в дорогу и купили продукты. Проводили Александру Васильевну до вагона и попросили проводницу присмотреть за беженкой.

- И вот, в положенный срок, приходит весточка из Брянска. Александра Васильевна благополучно добралась до города, а на вокзале ее встретила внучка, - продолжают добровольцы.

ОТЧИЙ ДОМ

Кстати, как выяснилось, в селе под Брянском пенсионерка из Мариуполя когда-то родилась. Там у нее остался отчий дом.

Обняв внучку, да передохнув немного с дороги, Александра Васильевна отправилась туда.

И все это время на связи с ней были волонтеры.

- Мы же помогли пенсионерке оформить российскую сим-карту. Созванивались с ней постоянно, - рассказывают активисты. – А как иначе?! Всегда нужно понимать, что если ты берешь на себя ответственность за сопровождение отдельного человека, то в случае возникновения каких-либо проблем, ты также должен взять на себя ответственность по их решению.

Кстати, Александра Васильевна уже получила российское гражданство. До зимы она будет жить в селе в Брянской области.

- Ее внучка Наташа с семьей уже вернулись в Мариуполь. Зимой она планируют забрать бабушку к себе, если дадут тепло. Ну а мы, конечно, продолжаем оставаться на связи с пенсионеркой на тот случай, если ей опять потребуется помощь, - улыбнулись добровольцы.

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