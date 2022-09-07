180 детей за час напоили чаем волонтеры: что происходит на границе в Ростовской области в эти дни

По словам волонтеров, которые встречают беженцев на границе, жители ДНР рады воде больше, чем хлебу. Автор фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

- Мы все еще нужны. На контрольно-пропускном пункте «Весело-Вознесенка» в Неклиновском по-прежнему много работы, - говорит волонтер из добровольческого отряда «Неравнодушные».

Добровольцы с начала марта, плечом к плечу, со спасателями и пограничниками, встречают там вынужденных переселенцев. За это время работы у них меньше не стало. Люди, готовые помогать другим, по-прежнему нужны в приграничье.

К слову, через этот пункт пропуска на Дон приезжают и из Мариуполя, и из Донецкой Народной республики, и даже из освобожденной территории Запорожской области.

- Едут люди с детьми, с пожилыми родителями. Также среди них есть раненые. Пока вынужденные переселенцы проходят таможню, мы относим туда воду. Для донецких вода сейчас, наверное, даже, важнее, чем хлеб. У многих там воды нет месяцами, - делится доброволец.

К слову, в одну из смен трое волонтеров проявили чудеса оперативности и собранности.

- Евгений, Константин и Анастасия ночью накормили и напоили всего за час 180 детей, - продолжает волонтер.

Волонтеры признаются, что иногда накатывает усталость.

- Мы встречаем людей уже почти полгода. Это трудно. Но сейчас по ночам становится все свежее и свежее. И для тех детей наш чай был очень к месту. Он согрел и отвлек их от обстрелов. А, значит, все было не зря, - улыбается активист.

Кстати, в минуты, когда кажется, что от усталости вот-вот упадешь с ног, активистов поддерживают четвероногие друзья.

- Наши питомцы любимые всегда на месте. Это кот Феликс и наш добряк-пес, - добавил доброволец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сон по четыре часа в сутки и съемные квартиры»: ростовчанка, помогающая беженцам, откровенно рассказала о том, с чем приходится сталкиваться

Ростовчанка спит по четыре часа в сутки, чтобы успевать совместить работу и помощь беженцам (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Кто-то бьется в истерике, кто-то заикается": психолог приехала из Мурманска в Ростов, чтобы бесплатно помогать детям из Мариуполя

Специалист рассказала, как взрывы снарядов травмируют детскую психику и что с этим делать (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пенсионерке из Донбасса и ее семидесяти кошкам помогли волонтеры из Ростова

Несмотря на бомбежки, женщина отказалась эвакуироваться из родного Северодонецка (подробнее)