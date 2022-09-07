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Общество7 сентября 2022 6:00

180 детей за час напоили чаем волонтеры: что происходит на границе в Ростовской области в эти дни

Волонтеры из Ростовской области рассказали, что беженцы из Донбасса рады воде больше, чем хлебу
Анна ШИЛЯЕВА
По словам волонтеров, которые встречают беженцев на границе, жители ДНР рады воде больше, чем хлебу. Автор фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

По словам волонтеров, которые встречают беженцев на границе, жители ДНР рады воде больше, чем хлебу. Автор фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

- Мы все еще нужны. На контрольно-пропускном пункте «Весело-Вознесенка» в Неклиновском по-прежнему много работы, - говорит волонтер из добровольческого отряда «Неравнодушные».

Добровольцы с начала марта, плечом к плечу, со спасателями и пограничниками, встречают там вынужденных переселенцев. За это время работы у них меньше не стало. Люди, готовые помогать другим, по-прежнему нужны в приграничье.

К слову, через этот пункт пропуска на Дон приезжают и из Мариуполя, и из Донецкой Народной республики, и даже из освобожденной территории Запорожской области.

- Едут люди с детьми, с пожилыми родителями. Также среди них есть раненые. Пока вынужденные переселенцы проходят таможню, мы относим туда воду. Для донецких вода сейчас, наверное, даже, важнее, чем хлеб. У многих там воды нет месяцами, - делится доброволец.

К слову, в одну из смен трое волонтеров проявили чудеса оперативности и собранности.

- Евгений, Константин и Анастасия ночью накормили и напоили всего за час 180 детей, - продолжает волонтер.

Волонтеры признаются, что иногда накатывает усталость.

- Мы встречаем людей уже почти полгода. Это трудно. Но сейчас по ночам становится все свежее и свежее. И для тех детей наш чай был очень к месту. Он согрел и отвлек их от обстрелов. А, значит, все было не зря, - улыбается активист.

Кстати, в минуты, когда кажется, что от усталости вот-вот упадешь с ног, активистов поддерживают четвероногие друзья.

- Наши питомцы любимые всегда на месте. Это кот Феликс и наш добряк-пес, - добавил доброволец.

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