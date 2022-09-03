«Сон по четыре часа в сутки и съемные квартиры»: ростовчанка, помогающая беженцам, откровенно рассказала о том, с чем приходится сталкиваться

Добровольцы помогают дургим часто в ущерб личному времени. Фото: предоставлено сообществом "Неравнодушные"

В Ростовскую область с конца февраля ежесуточно приезжают тысячи и тысячи беженцев. На Дону стараются помочь жителям ЛДНР всем, чем могут.

«ПРИХОДИТСЯ ВСТАВАТЬ ДО РАССВЕТА»

Волонтер Евгения примкнула к тем, кому небезразлична чужая беда. Женщина вместе с добровольцами отряда «Неравнодушные» помогает вынужденным переселенцам. Она дежурит в приграничном пункте пропуска каждые выходные. Там, на КПП «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе, развернута полевая кухня, в которой беженцам готовят горячие обеды. Также добровольцы отвозят гуманитарную помощь на Донбасс и в Мариуполь.

Ростовчанка говорит, что она, как и другие добровольцы, часто спит всего четыре часа в сутки.

- Потому что выходные дни возим гуманитарную помощь в Мариуполь и на Донбасс. Приходится вставать до рассвета, чтобы все успеть, - поясняет она.

Женщина утверждает, что многие волонтеры не справились бы сами с такой нагрузкой. Ведь в будние у них — работа, домашние хлопоты. И, кончено же, семья, которой также необходимо внимание.

А поездки по ту сторону границы, как правило, происходят в выходные. Вот и получается, что даже на сон иногда нет времени.

«БЛИЗКИЕ ПЕРВЫЕ ДЕРЖАТ УДАР»

- Нам благодарны очень много людей, а я хочу поблагодарить наших близких. Пока я на границе, моя дочь берет на себя заботы о доме и собаке. Я еду в Мариуполь и моя мама, будучи у меня в гостях, заваривает чай в термос и бежит в строительный магазин искать банку краски и лак, которые попросили привезти жители изувеченного снарядами города, - поясняет женщина.

К слову, мужья некоторых активисток из донской столицы даже снимают женам квартиры в Таганроге — из него до КПП ближе, чем из Ростова.

- А еще наши близкие первые держат удар нашего настроения: усталость, слезы и радость, тяжелое молчание и нескончаемый поток эмоций. Спасибо им всем за терпение и поддержку. Для волонтеров это очень важно, - сказала Евгения.

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