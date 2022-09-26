«Дети плачут, взрослые делятся остатками еды»: встречающие беженцев из Донбасса волонтеры - о том, что происходит на границе

На границе людям помогают волонтеры и сотрудники экстренных служб. Фото: официальный телеграм-канал волонтерского сообщества "Неравнодушные"

В Ростовскую область с конца февраля не перестает стекаться поток вынужденных переселенцев. Женщины, старики, дети бегут от снарядов украинских националистов.

На Дону людям оказывают теплый прием. К примеру, в Неклиновском районе, на пункте пропуска «Весело-Вознесенка», вот уже шестой месяц не прекращает работать полевая кухня.

«ПРОИЗОШЛО ТО, ЧЕГО МЫ БОЯЛИСЬ»

Добровольцы отряда «Неравнодушные» готовят обеды для тех, кто приезжает в Россию. Здесь же волонтеры раздают российские сим-карты, кому-то выдают вещи первой необходимости или отвозят в Ростов.

По словам добровольцев, в последние дни на границе очень непросто.

- Вы все прекрасно знаете про обстановку в Луганской и Донецкой народных Республиках. Но не знаете о ситуации на КПП. Рассказываем. Произошло то, чего мы боялись, и из-за чего не прекращали нашу деятельность при «Весело-Вознесенке», - рассказывают волонтеры.

Беженцы из Мариуполя начинают возвращаться домой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По их словам, поток людей с той стороны стал больше.

Тем временем, в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области сообщили, что за минувшие сутки, в воскресенье, 25 сентября, границу пересекли 16 с половиной тысяч вынужденных переселенцев.

- Поток людей увеличился, время нахождения на таможне достигает почти сутки. Детки плачут, взрослые делятся остатками еды друг с другом. Находят слова поддержки и утешения для тех, кто нуждается в этом, - продолжает доброволец. - Мы стараемся открывать по возможности точку в зале таможни, чтобы накормить людей.

ДОРОГА ДОМОЙ

К слову, если жители Донбасса из-за того, что националисты вновь пытаются обстреливать территории республик, сейчас стараются уехать в Россию, то мариупольцы, напротив, стремятся вернуться в свой город, который сейчас возвращается к жизни.

- Ощущение нереальности происходящего не покидает. В час ночи приехал автобус с беженцами. Только ехали они не в Россию, а домой. В Мариуполь, - добавил волонтер.

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