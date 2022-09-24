«65 курток и столько же пар ботинок»: как ростовчане собирают к зиме детей из Мариуполя

Каждую неделю ростовчане отвозят в Мариуполь гумманитарную помощь для местных жителей
Фото: Дмитрий СТЕШИН
- Не зря говорят: «Готовь сани летом». А на дворе уже осень. Поэтому нам надо поторопиться, - начал разговор ростовский волонтер сообщества «Неравнодушные».
СОСЕДИ СТАЛИ СЕМЬЕЙ
Дело в том, что добровольцы каждую неделю отвозят гуманитарную помощь в изувеченный Мариуполь. В одну их таких поездок активисты оказались на улице Сурикова.
- Это - частный сектор. Пока шли боевые действия, соседи так сплотились, что стали одной семьей, - рассказывают волонтеры.
Так, мариупольцы делятся друг с другом лекарствами и продуктами.
- Взрослые обмениваются одеждой. Многие люди похудели, размер поменялся, поэтому, очевидно: гардероб надо менять тоже. С детьми же сложнее. Они за лето выросли, - поясняет активист.
Ребятам подбирают зимнюю одежду и обувь.
Фото: Евгения ГУСЕВА
К ЗИМЕ ПОКА НЕ ГОТОВЫ
Так, в последнюю поездку выяснилось, что 65 детей к зиме не готовы. Им нужна теплая обувь и куртки. Ростовчане тщательно записали размеры и составили таблицу.
В ней подробно написано, сколько пар обуви каких размеров ждут мальчишки и девчонки.
- Размеры верхней одежды для девочек и мальчиков также тщательно сверены, - пояснили активисты.
ОСОБЕННОСТИ ПОГОДЫ
Сейчас добровольцы активно ищут нужные детям вещи.
- Мариупольская зима - южная, там не бывает лютых морозов, а вот осадки, влажность и ветер - частые гости. Эти особенности погоды мы учитываем, - сказали волонтеры.
Активисты очень надеются, что к холодам успеют собрать зимний гардероб для ребят.
- Хочется хоть чем-то помочь детворе, пережившей страшное, - пояснили добровольцы.
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