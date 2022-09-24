«65 курток и столько же пар ботинок»: как ростовчане собирают к зиме детей из Мариуполя

Каждую неделю ростовчане отвозят в Мариуполь гумманитарную помощь для местных жителей Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Не зря говорят: «Готовь сани летом». А на дворе уже осень. Поэтому нам надо поторопиться, - начал разговор ростовский волонтер сообщества «Неравнодушные».

СОСЕДИ СТАЛИ СЕМЬЕЙ

Дело в том, что добровольцы каждую неделю отвозят гуманитарную помощь в изувеченный Мариуполь. В одну их таких поездок активисты оказались на улице Сурикова.

- Это - частный сектор. Пока шли боевые действия, соседи так сплотились, что стали одной семьей, - рассказывают волонтеры.

Так, мариупольцы делятся друг с другом лекарствами и продуктами.

- Взрослые обмениваются одеждой. Многие люди похудели, размер поменялся, поэтому, очевидно: гардероб надо менять тоже. С детьми же сложнее. Они за лето выросли, - поясняет активист.

Ребятам подбирают зимнюю одежду и обувь. Фото: Евгения ГУСЕВА

К ЗИМЕ ПОКА НЕ ГОТОВЫ

Так, в последнюю поездку выяснилось, что 65 детей к зиме не готовы. Им нужна теплая обувь и куртки. Ростовчане тщательно записали размеры и составили таблицу.

В ней подробно написано, сколько пар обуви каких размеров ждут мальчишки и девчонки.

- Размеры верхней одежды для девочек и мальчиков также тщательно сверены, - пояснили активисты.

ОСОБЕННОСТИ ПОГОДЫ

Сейчас добровольцы активно ищут нужные детям вещи.

- Мариупольская зима - южная, там не бывает лютых морозов, а вот осадки, влажность и ветер - частые гости. Эти особенности погоды мы учитываем, - сказали волонтеры.

Активисты очень надеются, что к холодам успеют собрать зимний гардероб для ребят.

- Хочется хоть чем-то помочь детворе, пережившей страшное, - пояснили добровольцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Выжженные глаза и тотальная слепота": 15 котов из Мариуполя спасают ростовские волонтеры

15 слепых и истощенных котов из Мариуполя спасает ростовчанка (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Не могу их бросить»: ростовчанка выхаживает кошек, найденных в разрушенных зданиях в Мариуполе

В Ростове владелица зооприюта стала принимать мариупольских кошек, которые остались без хозяев (подробнее)