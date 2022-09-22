"Выжженные глаза и тотальная слепота": 15 котов из Мариуполя спасают ростовские волонтеры

Десятки котофеев из Донбасса спасают ростовские волонтеры. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовчане помогают не только вынужденным переселенцам, но и животным, пострадавшим от взрывов снарядов.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ КОТОВ

Так, Алена, хозяйка ростовского приюта для бездомных животных «КОТЭдж», продолжает принимать у себя котов из Мариуполя. Женщина работает в тандеме с другим зооволонтером, Екатериной, которая специально приезжает в разрушенный город для того, чтобы отыскать в заброшенных зданиях котов.

А затем она переправляет найденышей в донскую столицу. И уже здесь животных встречает Алена. Через добрые руки ростовчанки прошли уже десятки раненых пушистиков. И вот ей вновь передали 15 мариупольских котов.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ ПУШИСТИКОВ

- Крайний, но, уверены, не последний кошачий десант из Мариуполя, - написала в своем телеграм-канале зооволонтер.

У кота из-за взрывов оказались выжженны глаза. Автор фото: телеграм - канал "КОТЭДЖ"

Эти коты — в очень тяжелом состоянии.

- У одного - выжженные взрывами глаза, тотальная слепота и инфекции, которые кот получил, выживая под завалами, - говорит Алена.

Много пушистиков с истощением и обезвоживанием.

- Один из них, рыжий, точно был домашним, но его оставили умирать. Мы назвали его Джозеф, - рассказывает зооволонтер.

К слову, лечение таких тяжелых пациентов обходится недешево. Счет идет на десятки и десятки тысяч рублей. Поэтому волонтеры очень надеются, что неравнодушные ростовчане откликнутся и помогут израненным животным вновь встать на ноги.

А еще Алена верит, что найдутся люди, которые заберут переживших страшное животных в свою семью.

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