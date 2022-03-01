Вечно удивленный кот Федя из Ростова стал дамским угодником

Кот Федя встретил свою любовь. Фото: аккаунт fedja_kot в Instagram

В семье ростовского кота Феди, который прославился на весь Интернет своей вечно удивленно-напуганной мордашкой, творятся страсти похлеще, чем в сериалах. Об этом корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказала его хозяйка Наталья Жданова.

ПРАВО НА ЛЮБОВЬ

Как оказалось, совсем недавно местная звезда Инстаграма и Тиктока кот Федя безответно влюбился в кошку Мотю. Но каждый день хвостатому бедолаге приходится отстаивать свое право на любовь.

Дело в том, что Федя в семье не один такой усатый. Вместе с ним живет его названный отец - кот Красавчик. Когда месячного Федюшу принесли домой, именно тот взялся за его воспитание. Растил его как сына, хотя и разница в возрасте у них всего-то четыре месяца.

А теперь, когда Федя влюбился в Мотю, Красавчик не мог все пустить на самотек. И на правах старшего стал учить серого британца уму разуму. Пока влюбленный Федя пытается песнями завлечь Мотю, его старший друг-товарищ-наставник в это время пытается им помешать.

"КОТ ВДРУГ ЗАПЕЛ"

- Недолюбливает Красавчик Мотю, вот и гоняет от нее Федю, - говорит хозяйка звездного пушистика Наталья Жданова.

Но как ни крути красивых мурлык у этой пары не получится: Мотя - стерилизованная. Поэтому Федины ухаживания ее никак не волнуют. Зато прибрать к своим лапам любимчика Интернет-публики, похоже, не против соседская кошка Бусинка. Раньше Федя шипел на соседку. А теперь лед тронулся: кот вдруг запел.

А вместе с этим прибавилось работенки и у красавчика: раньше была только Мотя, а теперь еще и от Бусинки Федю гоняй.

Хозяйка кота выкладывает все любовные приключения усатых-хвостатых в социальные сети. И теперь за любовными похождениями ростовских котов следят более трехсот тысяч подписчиков. Некоторые пользователи Сети даже прозвали любвиобильного Федю «дамским угодником».

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Внезапная популярность обрушилась в июне на двухлетнего ростовского кота Федю. Умилительный хвостатый в один миг стал мировой звездой соцсетей. О нем пишут в СМИ, а количество подписчиков у серого пушистика растет с каждым днем. Оказалось, что Федя живет на юге Ростовской области, в городе Сальске. Его хозяйка Наталья Жданова с удовольствием рассказала журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о любимце и о популярности, свалившейся на ее семью. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вечно удивленный кот Федя из Ростова безответно влюбился

По словам хозяйки Натальи, Федя, несмотря на обрушившуюся славу, в центре внимания быть не любит. Более того, трусит, когда видит пускай и доброжелательно настроенных, но незнакомых ему людей.

А вот теперь размеренная домашняя жизнь Феди была нарушена нахлынувшими чувствами (подробности)