Садится на шпагат и подражает Человеку-пауку: как вечно удивленный кот Федя стал мировой звездой

Федя впервые в жизни смог запрыгнуть на подоконник и реально очень удивлен. Фото: Инстаграм кота Феди.

Внезапная популярность обрушилась в июне на двухлетнего ростовского кота Федю. Умилительный хвостатый в один миг стал мировой звездой соцсетей. О нем пишут в СМИ, а количество подписчиков у серого пушистика растет с каждым днем. Оказалось, что Федя живет на юге Ростовской области, в городе Сальске. Его хозяйка Наталья Жданова с удовольствием рассказала журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о любимце и о популярности, свалившейся на ее семью.

Семье приятно, что Федор стал интересен СМИ даже за рубежом. Фото: Инстаграм кота Феди.

ПРОСНУЛСЯ ЗНАМЕНИТЫМ

Необычный ростовский кот Федя попал на страницы британской газеты Mirror, и в один миг стал мировой знаменитостью. Теперь о нем знают в Америке, Англии, Австрии, Германии, Японии и еще в десятке стран как минимум! Хозяйке необычного мурлыки приятно внимание прессы к персоне ее питомца.

- Мой телефон горел огнем от множества звонков журналистов. Даже определились с датой приезда на Первый канал. И даже по радио о нас сегодня говорили!

Федору к вниманию не привыкать. Хозяйка давно ведет его личный инстаграм, где делится историей мурчащего члена семьи практически с рождения. В Инстаграме у него 4,6 тысячи подписчиков, а за его Тиктоком @Fedja_kot следят уже 80 тысяч!

ТАКИМ УЖ РОДИЛСЯ

Что Феде уготована особенная кошачья судьба, было ясно практически с рождения. Котенок оказался косоглазым, плохо ориентировался в пространстве и был слабее своей здоровой сестрички, при этом все, что у него не получалось, выглядело максимально умилительно:

- Когда его красивая сестричка уже уверенно бегала, Федю «клинило»: он мог крутиться вокруг своей оси довольно долгое время, - рассказывает Наталья.

Хозяева не думали его оставлять, но в пять недель Федя осиротел — потерял маму Лизу. И Наталья решила оставить малыша дома в память о его маме с огромными глазищами (Лизу в шутку даже называли Блюдоглазой, - прим. автр.).

- По словам несертифицированных специалистов, у нее прослеживались то ли шотландские, то ли британские корни. В отцовстве подозревается сосед, вислоухий британец, - шутливо описывает родословную Феди хозяйка. - Мать оказалась неопытной и таскала детей через высокие заборы, поэтому у нас есть подозрения, что Федора роняли...

Из-за проблем с координацией милый пушистый комочек шел прямо через миску, через лоток к только ему известной котовьей цели, постоянно вымазываясь. Так что за день котенок принимал водные процедуры не реже, чем обычный младенец, и купали его все — от детей до главы семейства.

ПРИЕМНЫЙ ОТЕЦ — КРАСАВЧИК

Оставшись в семь недель единственным представителем кошачьих в семье, Федя без внимания сородичей не остался. Заходивший и раньше в гости соседский кот Красавчик взял на себя роль котоматери: охранял малыша, неистово вылизывал его, будто люди недостаточно его купали, учил малыша играть, давать сдачи и другим важным котовьим занятиям.

- Все уличные прогулки, все домашние дела Федора - под строгим контролем старшего брата. Красавчик с него просто не сводил глаз. Кажется, мне есть чему поучиться у этого кота-матери, - смеется Наталья. - Если даже отвлекся, то любой писк, шорох, приближение человека, или (боже, упаси!) взяли на руки - все должно быть под контролем! А по возвращению кота «родителю» его непременно нужно помыть!

Ребенок растет, и помыть приемному папе-маме его все труднее — и площадь помывки растет, и котенок балуется, но Красавчика ничего не останавливает.

- Ребенки в грязи расти не могут, - смеется хозяйка.

ЖАН-КЛОД ВАН КОТ

Один из самых ярких талантов Феди — высоко прыгать, изображая человека-паука (или кота-паука — люди до сих пор не определились). Хозяева даже поначалу беспокоились, что малыш расшибется, но он каждый раз удачно приземлялся аккурат на мягкое место. Правда прыгает пока только вертикально, и не запрыгивает на кровать или комод, а только карабкается. И сам кот, и хозяева были в шоке, когда у него спустя много месяцев стараний получилось приземлиться на подоконнике.

Удивляет Федя и своей гибкостью - почти как Жан-Клод Ван Дамм в популярном рекламном ролике, где на шпагате едет на двух грузовиках.

- Федина особенность строения суставов позволяет ему растягиваться в шпагат и удобно сидеть практически в любой позе, - Наталья объясняет особенности питомца. - За это он получил в семье много забавных прозвищ - Цыпленок табака, Лепешка, Плоский кот - это все он, наш Феденька.

Весенняя фотосессия инстаграм-кота. Фото: личная страница кота Феди в Инстаграме.

СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ТРУДНО

Как снег на голову свалившаяся на головы Федора и его верных людей популярность дается семье Ждановых непросто. Наталья признается, что отправляя фото и видео Феди по просьбе журналистов, не ожидала, что будет такой ажиотаж, особенно со стороны зарубежных СМИ.

- Нам, конечно, это нравится, но справляться трудно. Например, сегодня у меня абсолютно весь день ушел на прессу. Сначала съемки, потом звонки, монтаж, - рассказывает хозяйка. - Феденька всему этому уже начал сопротивляться, устал, не хотел сидеть на руках и вырывался — успокаивали как могли. Всего 5-10 минут съемок, а перенес тяжело — боится чужих людей.

Сидит Федя не по-кошачьи. Фото: Инстаграм кота Феди.

«ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО ЛИЦО!»

Но усилия того стоят - количество подписчиков Федора в соцсетях растет со скоростью бегущего за мышкой кота. Его поклонники уже привыкли к тому, что чудной кот — это перманентный источник смешных видео и фото. Хозяйка только и успевает фиксировать на камеру его котовьи выходки. Например, когда Федя увидел в первый раз снег, его и без того вечно удивленная мордочка позабавила показала новый спектр эмоций. В его глазах вечный вопрос «Что происходит?» - его реакции — бесценны! - хохочет Наталья.

Ну а мы вместе с десятками тысяч подписчиков Феди ждем, что он вычудит в следующий раз!

Реакция на первый снег. Фото: Инстаграм кота Феди.

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