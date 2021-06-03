Самка жирафа из ростовского зоопарка признана самой взрослой в Европе

Елизара. Фото: ростовский зоопарк

В ростовском зоопарке проживает самая взрослая самка жирафа в Европе. В этом году Елизара отметит свой 27-ой день рождения, что, по меркам ее вида, считается очень почтенным возрастом. На тему долгожительницы из Ростова высказался даже заместитель директора по зоологии чешского зоопарка.

Ярослав Шимек отметил, что более взрослых особей нет ни в одном питомнике Европы. Елизара родилась на донской земле в декабре 1994 года. С тех пор она не покидала пределы ростовского зоопарка.

Самка может похвастаться не только долгожительством, но и уникальным внешним видом. У нее необычные пятна и окрас. Кроме того, она немного выше своих сородичей. Рост статной красавицы около четырех метров. На сегодняшний день этот подвид занесен в Красную Книгу, сейчас его можно встретить лишь в Уганде и Кении.

- На наш взгляд, главным секретом долголетия обитателей зоопарка южной столицы является безмерная любовь и трепетное отношение к братьям нашим меньшим, - пояснили в ростовском зоопарке.

Елизара. Фото: ростовский зоопарк

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