«Спит в кресле и с табуретками»: как ростовчане помогли пенсионерке из Мариуполя, которая не может ходить

Галина Васильевна несколько месяцев не нормально спать. Фото: официальный телеграм-канал сообщества "Неравнодушные"

- Галина Васильевна постоянно плачет. Вернее, плакала, - начал свой рассказ о жительнице Мариуполя ростовский волонтер сообщества «Неравнодушные».

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Добровольцы уже который месяц подряд отвозят помощь в Мариуполь. И каждый раз возвращаются в Ростов с новым списком задач, которые надо решить.

В одну из таких гуманитарных миссий активисты познакомились с одинокой пенсионеркой.

Женщина получила травму и теперь не может ходить. Приглядывает за Галиной Васильевной соседка. Больше, к сожалению, некому.

Она же и рассказала, что ее подопечная все время в слезах.

- Бабушка спала несколько месяцев в кресле и с двумя табуретками, на которые клала ноги. Получалось что-то очень похожее на кровать. На обычном диване женщина не могла лежать, так как с него она не смогла бы встать, - рассказывают волонтеры.

ДВА ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЛТОРА ЧАСА

Жительнице Мариуполя требовалась специальная медицинская кровать с откидной спинкой и поручнями для рук.

Добровольцы, узнав о нужде Галины Васильевны, в этот же день разместили объявление о том, что собирают деньги на кровать, в своем чате и в соцсетях. А уже через полтора часа – второе сообщение. На этот раз не с просьбой, а с благодарностью.

На призыв отозвалась дончанка, решившая подарить кровать женщине, которую не знает лично, но чья судьба тронула ее до глубины души.

- Теперь Галина Васильевна спит крепко, в удобной кровати. И мы надеемся, что видит она только светлые сны, - улыбнулись активисты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его виски стали седыми»: многодетная мать из Ростовской области – о сыне, который с февраля защищает Донбасс

25-летний парень из Ростовской области не бросил боевых товарищей на Донбассе даже после того, как закончился контракт (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«65 курток и столько же пар ботинок»: как ростовчане собирают к зиме детей из Мариуполя

Ростовчане собирают зимние вещи для 65 детей из Мариуполя (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

11 лошадей из Мариуполя спасли от голодной смерти жители Ростова

Волонтеры говорят, что лошади чудом выжили, но некоторые были контужены и оказались на грани смерти (подробнее)