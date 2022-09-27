«Его виски стали седыми»: многодетная мать из Ростовской области – о сыне, который с февраля защищает Донбасс

25-летний житель Ростовской области, освобождавший Мариуполь, вернулся на фронт после того, как истек контракт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летняя жительница поселка в Зимовниковском районе Ростовской области плохо спит вот уже почти семь месяцев. Женщина – многодетная мать. Она воспитывает четверых сыновей и дочку. И сейчас ее старший сын защищает Родину.

«ВСЕГДА МЕЧТАЛ СЛУЖИТЬ»

Александру – 25 лет. И с конца февраля парень находится в зоне специальной военной операции.

- Он у меня профессиональный военный. Всегда мечтал служить в армии, хотя в семье никогда не было людей в погонах, - рассказывает мать корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

И вот мечта парня сбылась. Он окончил военное училище и подписал контракт. Сейчас Саша - командир отделения в звании сержанта.

Когда началась спецоперация, парень отправился на Донбасс. Все эти месяцы Александр участвует в специальной военной операции, хотя мог бы уже давно быть дома.

- Когда контракт закончился, Саша его продлил, не захотел бросать боевых товарищей. Но хоть в отпуске побывал, - говорит многодетная мать.

«ПОПАЛ В САМОЕ ПЕКЛО»

За десять дней передышки военнослужащий успел отдохнуть с невестой на море и побывать дома с родными.

- Про спецоперацию говорил мало. Немного обмолвился о Мариуполе, который освобождал. Сказал, что там было очень тяжело, что он попал в самое пекло. Трижды машина, в которой находился сын, попадала под обстрел. Но Саше повезло, обошлось без ранений, - рассказывает женщина.

А еще сын признался матери, что первое время после боев за Мариуполь его мучили кошмары.

ИЗМЕНИЛСЯ ВНУТРЕННЕ И ВНЕШНЕ

По словам женщины, Александр за эти месяцы изменился.

- Стал более сдержанным, серьезным, молчаливым. Очень повзрослел, - поясняет мать.

К внутренним изменениям добавились и внешние.

- Сын коротко сбрил волосы. Все потому, что его виски стали седыми, - продолжает учительница.

А еще, говорит дончанка, сын не сомневается в том, что победа будет за Россией.

- Сказал, что быть сейчас там – его долг. Если он отказался бы от службы, то потом бы жил с чувством стыда. Саша считает, что долг каждого настоящего мужчины – защищать семью, мать и любимую. Сражаться за Родину. И я понимаю его чувства. Когда он уезжали из отпуска, я не показывала слез. Мое дело – поддержать сына в это нелегкое время, а со своими эмоциями справлюсь сама, - добавила мать героя.

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