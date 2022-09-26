Как мобилизованные приходят за благословением и почему его сыновья придут в военкомат, рассказал священник и отец 18 детей из Ростова

Отец Иоанн и матушка Надежда воспитали 18 детей. Фото: из архива семьи

Протоирей Иоанн Осяк – настоятель Свято-Троицкого прихода, а еще – отец 18 детей, восемь из которых – мальчики. Он же - дедушка 50 внуков. Старшему сыну - 38 лет, а младшей дочери – 13. Шестеро детей протоирея также стали священниками.

ГЛАВНОЕ-СЕМЬЯ И РОДИНА

Отец Иоанн говорит, что его семья – главное, что есть в жизни. Как и Родина. А еще, рассказывает батюшка, сыновья не будут уклоняться от частичной мобилизации и придут в военкомат сразу, как получат повестку.

- У меня двое мальчишек служили в армии, один – разведчик, другой – спецназовец. Оба – сержанты. Конечно, если их призовут, то пойдут служить, а как иначе? Они же не трусы, бегать от армии, - говорит батюшка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Иоанн Осяки служил в полку связи. Фото: из архива семьи

Кстати, и сам глава большой семьи в свое время прошел воинскую подготовку.

- Служил в полку связи разведчиком на Кубани. Тогда нас так не холили, как сейчас холят ребят в армии. Боевые учения постоянно были. За мной были закреплены восемь боевых машин. Я был рядовым, - рассказал протоирей.

«У МУЖИКОВ ТРЯСЛИСЬ РУКИ»

Также священник уверен, что настоящий мужчина обязательно должен отслужить в армии. А объявленную частичную мобилизацию считает необходимой мерой.

- Ко мне приходили офицеры, которые защищали жителей Донбасса. И у этих мужиков тряслись руки от того, что они там видели. Какие ужасы там творили нацисты с местным населением: могли похитить с улицы понравившуюся женщину, изнасиловать, а потом убить и закопать, - продолжает священник.

Поэтому, считает батюшка, Россия просто обязана была заступиться за людей, которые жили под обстрелами долгие восемь лет.

«НАСТРОЙ КРЕПКИЙ, БОЕВОЙ»

Кстати, новости о том, что кто-то убегает из России, опасаясь попасть под частичную мобилизацию, священник не читал.

- У нас на Дону такого нет. Бегут одни трусы. Это просто предательство, да и все. Наши же ребята, дончане, настоящие, крепкие духом мужчины, - продолжает священник.

А еще батюшка говорит, что уже несколько прихожан приходили к нему за благословлением.

- Они получили повестки из военкомата, собираются на Донбасс. Настрой – крепкий. Боевой. Донской! Нет паники и трусости, - продолжает батюшка.

Большая семья Осяков - в сборе. Фото: из архива семьи

Иоанн Осяк уверен, что каждый сейчас должен молиться за своих мужчин, за воинов, которые защищают Родину.

А еще добавил: «Нет больше добродетели, чем кто жизнь отдаст за друга».

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